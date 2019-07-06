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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uluslararası öğrenciler 'Karagöz ile Hacivat' gölge oyununu sundu - BURSA

Uluslararası öğrenciler 'Karagöz ile Hacivat' gölge oyununu sundu - BURSA

Uluslararası öğrenciler "Karagöz ile Hacivat" gölge oyununu sundu - BURSA - Gösterilerden detay görüntüler - Projenin sorumlularından Türkü Eroğlu röportajıUluslararası öğrenciler "Karagöz ile Hacivat" gölge oyununu sundu - AB Başkanlığı ve Türk Ulusal Ajansı destekli proje kapsamında Türkiye'de eğitim gören 7 ülkeden 48 öğrenci, Bursa 'da katıldıkları etkinliklerde hem Türk kültürünü öğreniyor hem de kendi kültürlerini tanıtıyor - "Karagöz ile Hacivat" gölge oyununu sunan uluslararası öğrenciler, yazdıkları metinleri seslendirdiBURSA (AA) - Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören 48 genç, Bursa 'da katıldıkları etkinliklerle Türk kültürünü yakından tanıma imkanı buluyor.Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ve Türk Ulusal Ajansı destekli proje çerçevesinde Makedonya, Bulgaristan, İspanya, Hırvatistan, Çekya ve Romanya'dan öğrenci grubuna yönelik etkinlikler düzenlendi.
Gençler, Bursa 'da yürütülen projeyle hem Türk kültürünü öğreniyor hem de kendi kültürlerini tanıtıyor."Karagöz ile Hacivat" gölge oyununu sunan öğrenciler, yazdıkları metinleri seslendirdi ve meddahlık yaptı. Uluslararası öğrenciler, "hayali" olarak adlandırılan gölge oyunu oynatıcılığını başarıyla icra etti.Öğrencilere projenin bitiminde edindikleri kazanımları belgeleyen "Youthpass" sertifikası verilecek.Projenin sorumlularından Türkü Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 günlük program kapsamında "Gençlik Değişim Projesi" yürüttüklerini söyledi.

Eroğlu, öğrencilere Türkiye ve Bursa 'nın somut ve somut olmayan kültürel mirasını uygulamalı şekilde tanıttıklarını anlattı.Öğrencilerin proje kapsamında yemek kültürü, yöresel oyunlar gibi birçok konuda uygulamalı etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Eroğlu, "Kendi kültürümüzü tanıtırken onların da kültürel miraslarını tanıdık. Bunları yaparken onlarla hem tanışarak hem kaynaşarak hem de aktif vatandaşlığı artırarak yola çıktık. Katılımcılarımız Türkiye ve Bursa 'yı çok sevdiler. Bursa 'nın tarihi mekanlarını gezdik." diye konuştu.
Eroğlu, projede amaçladıkları hedeflere ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Gölge Oyunu İspanya Uluslararası Öğrenciler Tarihi Mekan 

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