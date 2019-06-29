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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali - ANTALYA

Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali - ANTALYA

- Festival alanında color fest etkinliğinden görüntü - Vatandaşlar birbirlerine boya atarken görüntüler - Etkinlikten detay görüntülerUluslararası Manavgat Motosiklet Festivali - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde devam eden 9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında "Color Fest" etkinliği düzenlendiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde devam eden 9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında düzenlenen "Color Fest" etkinliği ilgi gördü.Manavgat Belediyesince Boğaz Otel kamp alanında düzenlenen festivale yurt içi ve yurt dışındaki 150 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katılıyor.Çeşitli etkinliklerle devam eden festivalin dördüncü gününde "Color Fest" etkinliği yapıldı. Katılımcılara alana girişlerinde çeşitli renklerde boyalar verildi.
Organik boyaları birbirlerine atan katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilen "Color Fest" için Hindistan'dan boya getirtildiğini söyledi.

Farklı renklerde yaklaşık 300 kilogram boya kullanıldığını belirten Sözen, "Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Özellikle gençler çok eğlendi." dedi.
Etkinliğe katılan vatandaşlar da çok eğlendiklerini, etkinliğin devamının gelmesini istediklerini ifade etti.
Festival yarın sona erecek.

Yurt Dışı Festival 

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