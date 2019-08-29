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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde 'İspanyol Renkleri' - İZMİR Haberi

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde 'İspanyol Renkleri' - İZMİR Haberi

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde "İspanyol Renkleri" - İZMİR - Sahnelenen "İspanyol Renkleri" gösterisinden kesit - Oyuncuların izleyiciyi selamlamasıUluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde "İspanyol Renkleri"İZMİR (AA) - 2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, İspanyol dans ve müzikleriyle sanatseverleri ağırladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival kapsamında Antik Efes Ticaret Agorası'nda "İspanyol Renkleri" sahnelendi.İspanyol ulusal müziğinin melodileri ile oluşturulan ve adına "zarzuela" adı verilen müzikli sahne gösterisi, Şef Tulio Gagliardo yönetiminde ve Carlos Vilan'ın rejisi ile sahneye kondu.Soprano Beril Er, Burcu Sayın, Aytül Büyüksaraç, tenorlar Murat Direk, Aydın Uştuk ve Lorenzo Mok Arranz ile bariton İnanç Makinel, İspanyol Renkleri'nde rol aldı.Dekor tasarımlarını Çağda Çitkaya, kostüm düzenlemelerini Sevcan Yenihayat Horozgil, koro şefliğini Orhan Öner Özcan, ışık tasarımlarını da Müfit Özbek'in üstlendiği gösterinin sonunda sahnede Türk ve İspanyol bayrakları açıldı.2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 31 Ağustos'ta Efes Celsus Kütüphanesi'ndeki Genç Opera Yıldızları konserinin ardından 3 Eylül’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki La Traviata operası prömiyeri ile son bulacak.

Bariton Festival 

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