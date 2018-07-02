'Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali' - BURSA
"Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali" - BURSABURSA (AA) - - Bahadır Tatlıöz konserinden görüntüler - Festival kapsamında Bahadır Tatlıöz konser verdiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali" kapsamında Bahadır Tatlıöz sahne aldı.Kaplıkaya Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Tatlıöz'ü özellikle genç yaş grubundaki hayranları yalnız bırakmadı."Uzun Lafın Kısası", "Kış Güneşi" ve "Net" gibi şarkıları müzikseverler eşliğinde söyleyen Tatlıöz, Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını söylerken çaldığı enstrümanla konsere gelenlerin beğenisini kazandı.Sahnede zaman zaman hayranlarıyla fotoğraf çekilen Tatlıöz'ün sergilediği performans, Bursa lılar tarafından uzun süre alkışlandı.