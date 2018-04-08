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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Uluslararası Antalya Çocuk ve Gençlik Bale Festivali - ANTALYA

Uluslararası Antalya Çocuk ve Gençlik Bale Festivali - ANTALYA

- Uluslararası Antalya Çocuk ve Gençlik Bale Festivali'nde çocukların performans gösterisinden görüntülerUluslararası Antalya Çocuk ve Gençlik Bale Festivali - Antalya 'da ikincisi düzenlenen festivale 4 ülkeden 162 yarışmacı katıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da ikincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Çocuk ve Gençlik Bale Festivali gerçekleştirildi.
Antalya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) festivalde Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan 8 - 17 yaş arasında 162 yarışmacı performans sergiledi.Festivalin jürisi, Rusya'nın onur sanatçısı bale başsolisti Mikhail Martınük, Azerbaycan onur sanatçısı Tair Eynullaev, Türkiye Devlet Opera ve Balesi Koreografisi Armağan Davran, Antalya Devlet Opera ve Balesi Başkoreografisi Ayşe Fidanlık ve Antalya Devlet Konservatuar Bale Bölümü öğretmeni Aleksander Volkov'dan oluştu.Festival sorumlusu Natalia Fekherdinova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin ikincisini düzenlediklerini, ilginin iyi olduğunu söyledi.

Bu yıl 4 ülkeden 162 kişinin festivale katılarak bale performansı sergilediğini belirten Fekherdinova, "Türkiye'den Bursa, Samsun, Antalya , İstanbul ve İzmir'den çok sayıda çocuk ve genç katıldı.
Yarışmacılar 3 kategoride yarışıyor. Birinci kategoride 8 - 10, ikinci kategori 11 - 13 ve üçüncü kategorisinde ise 14 - 17 yaş arasında yarışmacılar solo ve grup olarak performanslarını sergiledi." dediFestivalde dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

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