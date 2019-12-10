Uludağ'da kar Bursa'yı sevindirdi, barajlar dolmaya başladı İzle



- Bursa'da Uludağ'daki yoğun kar yağışı ile birlikte barajların doluluk oranı sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa’nın 2020 yılı Mart ayına yetecek kadar suyu olduğu belirtildi. BUSKİ, bir süredir şehre yer altından verdiği su miktarını da günlük 140 bin metreküpten 85 bin metreküp oranına düşürdü. Önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk istenen seviyeye gelince yer altı suyu verilmesi sonlandırılacak. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı’nın Doğancı Barajı'nı beslediği görülürken, Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 59.06 olarak açıklandı. Toplam kullanılabilir su hacminin ise 19 milyon 260 bin 985 metreküp olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile 2020 yılı Mart ayının başına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, yer altından daha önce şehre günlük 140 bin metreküp su verildiğini, ancak yağışların başlamasıyla bunu 85 bin metreküp oranına düşürdüklerini belirterek, "Nilüfer Barajı'nda şu anda bakım çalışması yapıyoruz. Orada su tutmuyoruz. Bir hafta sonra Nilüfer Barajı'nda da su tutmaya başlayacağız. Önümüzdeki günlerde yağışlı bir döneme giriyoruz. DSİ ile entegre bir halde su hesaplamasını yapıyoruz. Barajlarımıza gelen su ihtiyacı dengeleyene kadar yer altından şehre su vermeye devam edeceğiz. Ancak yer altından verdiğimiz su miktarını azalttık. Barajlarımızdaki seviyeyi düz tutmak istiyoruz" diye konuştu.





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