Ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen özgürlüğüne kavuştu İzle



- Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta Cizre’de köylüler tarafından bulunan ve ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanını, tedavisinden sonra tabii yaşam alanına bıraktı. Geçtiğimiz hafta cuma günü akşam saatlerinde, Cizre’nin Girikova Köyü’nde yapılan kazı çalışmaları sırasında vatandaşlar tarafından ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı bulundu. Köylülerin DKMP ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, çöl varanını yakalayarak veteriner kontrolünden geçirmek için Şırnak’a götürdü. Ayrıca DKMP, sürüngenin göründüğü bölgede foto-kapan ve video-kapan ile izleme yapmak için çalışma başlattı. Veteriner kontrolünden geçirildi Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan sürüngen sağlık kontrollerinin ardından yakalandığı bölgede tabii yaşam alanına tekrar bırakıldı. Bırakılan çöl varanı kafesten çıkarıldığında çalışan yuva olarak tabir edilen deliklerden birine girerek gözden kayboldu. DKMP ekipleri sürüngenin yakalandığı bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemeye göre 6 dekarlık bölgede Varan yuvası olduğu düşünülen 25 adet delik tespit edildi. Diğer yandan çöl varanının, Şırnak sınırları içinde, Cizre, Silopi ve Irak sınırına kadar 15’e yakın köyde tabii yaşam alanları bulunuyor. Bölgede izleme çalışmaları yapılacak Yaşanan bu olay üzerine DKMP ekipleri, yaban hayatına karşı duyarlı bir şekilde hareket eden Girikova Köyü sakinlerine ve çevre köylerde çöl varanına yönelik bilgilendirme çalışması yapma kararı aldı. Ayrıca çöl varanının tabii hayat alanı olarak düşünülen bölgelerde yaban hayatını görüntülemek ve korumak maksadıyla foto-kapan ve video-kapan ile izleme çalışmaları da başlatılacak. "Zehirsiz ve zararsız bir tür" Çöl varanının ülkemizde sadece Şanlıurfa ve Şırnak’ta yaşam alanlarının bulunduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Veysel Eroğlu ise “Ülkemizin en büyük sürüngeni olan çöl varanı, ürkütücü görüntüsü sebebiyle zaman zaman insanlar tarafından öldürülebiliyor. Bu olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşlarımıza hayvana zarar vermeden bizleri haberdar ettikleri için teşekkür ediyorum. Bilinenin aksine bu sürüngen zehirsiz bir tür ve diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. Çöl varanının iklim şartları sebebiyle yerleşim yerlerinde görülebilir. Koruma altındaki bu türün öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanmakta” dedi.



