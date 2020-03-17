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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Ulaşımda toplu taşıma araçları yerine bisiklet ve yürüyüşü tercih edelim

Ulaşımda toplu taşıma araçları yerine bisiklet ve yürüyüşü tercih edelim

Kalabalık tramvaylardan görüntü

Koronavirüs Toplu Taşıma Akalan Alabalık Bisiklet 

-Tramvayın içinden görüntü
-Sadık Yurtman’ın konuşması
-Son detaylar

( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman;- "Belediyenin tramvayları ve otobüsleri dezenfekte etmesi koronavirüsten korumak için tam bir önlem değil"- "Bu günlerde daha çok yürümeyi ve bisiklet sürmeyi tavsiye ediyoruz"- "Kendini koruyan diğer kişileri da korumuş oluyor" ESKİŞEHİR

- Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, tramvay ve otobüsler gibi toplu taşıma araçlarının zorunlu olmadıkça kullanılmaması, yürüyüş ve bisikletle ulaşımın tercih edilmesinin daha iyi olduğunu belirtti.
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve son günlerde ülkemize de vakalara rastlanan korona virüsüne yakalanmamak için kalabalık ortamlardan ulaşılması gerektiği belirtiliyor. Türkiye’de de korona virüsü yüzünden okul ve üniversiteler başta olmak üzere birçok toplanma alanlarındaki etkinlikler iptal edilirken, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Eskişehir’deki tramvaylar yılın her gün olduğu gibi hala da nefes nefese tutulan kalabalığıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini belirtti.
Otobüsler gibi tramvayların da belediye tarafından her gün dezenfektan edilmesi halinde de, yolculuk sırasında virüsün yayılmasının engellenemeyeceğini anlatan Yurtman, bu durumda vatandaşların kendi tedbirlerini almaları gerektiğini belirtti.
Sadık Yurtman, bu günlerde daha çok yürümeyi ve bisiklet sürmeyi tavsiye ederek, "Belediye tramvayları ve otobüsleri dezenfektan ediyor. Yalnız dezenfektan etmek korona virüsünden korumak için tam bir önlem değil. Eskişehirli vatandaşlarımızın ve Türkiye vatandaşlarımızın kendi sağlıklarını koruma açısından kendileri kendi ellerini sabunla yıkamaları ve sabunlar temas etmeleri gerekmektedir. Kendini koruduktan sonra diğer vatandaşları ve diğer kişileri da korumuş oluyorlar. Vatandaşlarımıza ve dostlarımıza yürümeyi, kendi bisikletle gezmeyi ve toplu taşıma araçlarını az kullanmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.
“Tutanaklarını peçete ile tutun, hastayken seyahat etmeyin” Başkan Yurtman, toplu taşıma araçlarındaki tutanaklarını da bir peçete ile tutması gerektiği belirterek, “Şimdi toplu taşıma araçlarında az seyahat etsin. Kullanma esnasında da tutamakları temasımız daha az olmasını dikkat etmek, mümkünse elimizde peçete ile bunu tutarak virüsten korunmak için gerekli tedbirlerimizi kendimiz almış oluruz. Kendini sağlıksız bulan, nezle girip gibi olan, hata 70 yaşındakilerin toplu taşıma araçlarını mümkünse kullanmamalarını, kullansa da etrafına çok yaklaşmamalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

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