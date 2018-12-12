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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Uçak derslik' sayesinde uçakla tanıştılar - İZMİR

'Uçak derslik' sayesinde uçakla tanıştılar - İZMİR

"Uçak derslik" sayesinde uçakla tanıştılar - İZMİR - Uçak dersliği gezmeye gelen öğrencilerden görüntüler - Öğrencilerin uçağı gezmeleri - Kokpitte incelemeleri - Uçuş simülasyonunu kullanmaları - Röportajlar"Uçak derslik" sayesinde uçakla tanıştılar - İzmir 'de özel bir eğitim kurumunun derslik şeklinde tasarlayarak okul bahçesinde hizmete açtığı A310 modeli uçak, aralarında hiç uçağa binmeyenlerin de bulunduğu öğrencileri ağırladıİZMİR (AA) - Uçuş ömrünü tamamladıktan sonra hurdaya ayrılan ve İzmir 'deki özel bir okulun tasarımıyla derslik olarak kullanılan yolcu uçağı, farklı okullardan öğrencilere açıldı.Konak ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halitbey İlkokulunda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencileri, Güzelbahçe ilçesindeki özel bir eğitim kurumunun bahçesinde bulunan "uçak dersliği" ziyaret etti.Aralarında hiç uçağa binmemiş öğrencilerin de bulunduğu 21 çocuk, uçağın kokpitini inceledi, uçuş simülatörünü kullandı.Uçak içinde verilen robotik kodlama ve yazılım dersleriyle ilgili bilgi alan öğrenciler, fotoğraf çektirdi.Ziyaretle ilgili açıklama yapan eğitim kurumunun kurucu müdürü Oğuzhan Özkaya, öğrencilerin talebi üzerine İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan ve uçuş ömrünü tamamlayan A310 model uçağı satın aldıklarını, derslik ve kütüphane olarak tasarladıktan sonra okulun bir parçası olarak kullanmaya başladıklarını ifade etti.
Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan Halitbey İlkokulu yöneticilerinin talebi üzerine uçak dersliği okul dışından öğrencilerin ziyaretine de açtıklarını bildiren Özkaya, "Bugün buradaki çocukların mutluluğunu, heyecanını görmek çok ayrı bir şey. Başka okullardan da ziyaret talepleri var. Onları da ağırlamak istiyoruz." dedi.
Halitbey İlkokulu öğrencisi İlhan Alp Ay, ilk kez bindiği uçağı görünce çok heyecanlandığını, kokpiti inceledikten sonra büyüyünce pilot olmaya karar verdiğini söyledi.

Öğrencilerden Yağmur Bilge de "Uçacağız diye korktum ama çok mutlu oldum, ilk defa uçağa biniyorum. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Uçağa binip gezmek istiyorum." dedi.
Emine Naz Deniz de uçağa binmeyi sürekli hayal ettiğini ve ilk kez bindiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Yolcu Uçağı Simülasyon Kütüphane Öğrenciler Okul Bahçesi 

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