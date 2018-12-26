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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üç boyutlu tablolarla aile bütçesine katkı sağlıyorlar - RİZE

Üç boyutlu tablolarla aile bütçesine katkı sağlıyorlar - RİZE

- Sergiden detaylar - Çayeli İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk'ün açıklaması - Ev hanımı Meryem Çalışkan'ın açıklaması - Sergiden detaylarRİZE (AA) - Rize 'nin Çayeli ilçesinde ev kadınlarının yaptığı üç boyutlu kağıt rölyef çalışmalarından oluşan sergi açıldı.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Çayeli Halk Eğitim Merkezince kadınların aile bütçesine katkı sunmaları amacıyla üç boyutlu kağıt rölyef kursu düzenlendi.
Kursiyerlerin ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, Kaymakamlık binası giriş katında açılan sergiyle beğeniye sunuldu.Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir proje yaptıklarını söyledi.

Sadece bir kursla sınırlı kalmadıklarını ifade eden Öztürk, "Buradaki amacımız bayanların ev ekonomisine kakı sağlamaları. Burada ürünleri sadece kendileri yaptılar. Bunları satıp ev ekonomisine katkı sağlayacaklar." dedi.
Öztürk, kursu devam ettireceklerine dikkati çekerek, "Yoğun talep var. Yine kurs açacağız. Amacımız Halk Eğitim Müdürlüğünde sadece nakış dikiş kursu değil de daha çok ev ekonomisine katkı sağlayacak meslek edinme kursları açmak." diye konuştu.
Üç boyutlu kağıt rölyeften kız kulesi yapan ev hanımı Meryem Çalışkan ise İstanbul'u çok sevdiğini kaydederek, şunları söyledi:"7 yıl orada yaşadım. Daha sonra köyüme dönüş yaptım. İstanbul'a olan hasretimi tabloma yansıtmak istedim. Bir tabloyu bir haftada tamamladım. Hiç görmediğimiz bir sanat dalıydı. Biz de evde boş oturmaktan sıkılıyorduk. Her gün bir komşuya gidilmez. Ben de her yıl kurslara katılıyorum. Kurslarda değişik şeyler öğreniyorum."Sergi, 28 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacak.

Siyer Muhabir Kız Kulesi 

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