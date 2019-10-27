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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Turnaların 'göç şöleni' kayıt altına alındı - ANKARA

Turnaların 'göç şöleni' kayıt altına alındı - ANKARA

Turnaların "göç şöleni" kayıt altına alındı - ANKARA - Turnalardan görüntülerTurnaların "göç şöleni" kayıt altına alındı - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2 bin 984 turnanın görsel şölen oluşturan göçünü görüntülediANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından turna izleme çalışmaları kapsamında 2 bin 984 turnanın (grus grus) göçü kayıt altına alındı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, turnanın kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri konumunda bulunuyor.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından turna izleme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda eş zamanlı olarak Adana, Mersin ve Kayseri'deki sulak alanlarda yapılan envanter ve takip çalışmaları sırasında kameralara yansıyan 2 bin 984 turnanın göçü görsel bir şölen oluşturdu.Göç eden turnalar, yavruların uçacak hale gelmesini takiben toplu beslenme amaçlı gruplaşmalara başlıyor. Turnalar, beslenmek için özellikle besin açısından zengin ve daha ılıman yapıya sahip sulak alanlar veya açık tarım arazilerini tercih ediyor.Türkiye'de kışlayan turna nüfusu 4 bin 200'e kadar ulaşıyor. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de koruma altında ve avlanması yasak olan turnalar göç sırasında yılda iki kez Anadolu üzerinden geçiyor.

Tarım Kamera Yazılı Açıklama Kışla 

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