Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TÜRKSOY orkestrası Japonya'da konser verdi - TOKYO

TÜRKSOY orkestrası Japonya'da konser verdi - TOKYO

- Seyircilerin konsere gelişi - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması - Konserden detaylarANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Halk Çalgıları Orkestrası Japonya turnesi kapsamında başkent Tokyo'da konser verdi.TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliklerinin yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen turnenin son konseri Tokyo'da yapıldı.Bin 250 seyirci kapasiteli Meguro sahnesindeki etkinliğe Japonya parlamentosunun mensupları, diplomatik misyon şefi ve temsilcileri katıldı.
TÜRKSOY, doğumunun 100. yılında Azeri besteci Kara Karayev'i ve doğumunun 90. yılında Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'u da turne kapsamında sinevizyon gösterileriyle tanıttı.Türk dünyasından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Rusya'dan Başkurdistan, Tıva, Saha - Yakut, Moldova'nın Gagauz Özerk Yeri ve Moğolistan’dan geleneksel müzik ustaları, solist sanatçılar ve dansçıların sahne aldığı konser izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.Konserin sonunda Japon sanatseverler sanatçılarla fotoğraf çektirdi.Aile fotoğrafı için sahneye çıkan büyükelçiler ve diplomatlar konserin kapanışını beraber gerçekleştirdi.TÜRKSOY'un 25. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnede Japonya ’nın Yokohama, Kawasaki ve Hamamatsu şehirlerinde 12 ülkeden 50 sanatçı konser verdi.

Edebiyat Diplomat Büyükelçiler Yazılı Açıklama Parlamento 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçilere KonuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçilere Konuştu
Dünyanın En Güzel Rus'uDünyanın En Güzel Rus'u
Ajda Pekkana Şövalye Nişanı TakıldıAjda Pekkana Şövalye Nişanı Takıldı
LYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Coğrafya Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Coğrafya Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Edebiyat Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Edebiyat Soruları ve Cevapları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı