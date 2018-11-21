TÜRKSOY orkestrası Japonya'da konser verdi - TOKYO
- Seyircilerin konsere gelişi - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması - Konserden detaylarANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Halk Çalgıları Orkestrası Japonya turnesi kapsamında başkent Tokyo'da konser verdi.TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliklerinin yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen turnenin son konseri Tokyo'da yapıldı.Bin 250 seyirci kapasiteli Meguro sahnesindeki etkinliğe Japonya parlamentosunun mensupları, diplomatik misyon şefi ve temsilcileri katıldı. TÜRKSOY, doğumunun 100. yılında Azeri besteci Kara Karayev'i ve doğumunun 90. yılında Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'u da turne kapsamında sinevizyon gösterileriyle tanıttı.Türk dünyasından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Rusya'dan Başkurdistan, Tıva, Saha - Yakut, Moldova'nın Gagauz Özerk Yeri ve Moğolistan’dan geleneksel müzik ustaları, solist sanatçılar ve dansçıların sahne aldığı konser izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.Konserin sonunda Japon sanatseverler sanatçılarla fotoğraf çektirdi.Aile fotoğrafı için sahneye çıkan büyükelçiler ve diplomatlar konserin kapanışını beraber gerçekleştirdi.TÜRKSOY'un 25. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnede Japonya ’nın Yokohama, Kawasaki ve Hamamatsu şehirlerinde 12 ülkeden 50 sanatçı konser verdi.