Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA LUMPUR
- Ebu Hüreyre Kedi Kulübü faaliyetlerinden görüntüler - Kulüp üyesi Nur Atirah Ayşe Haşim ile röportaj - Kulüp üyesi Sofea Saharudin ile röportajKUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.
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