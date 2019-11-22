Türkiye'yi çektiği görüntülerle tanıtıyor

-Röportaj



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Fotoğraf ve video sanatçısı, aynı zamanda gezgin olan Halil Bekar, hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi. Halil Bekar, Bana Türkiye’yi Göster (Show me Turkey) adını verdiği projeyle Türkiye’de az bilinen ancak turizm potansiyeli yüksek yerlere giderek, kamera ve drone ile etkileyici görüntüler kaydetti.

İngilizce olarak seslendirdiği videoları kurgulayan Bekar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda binlerce kişiye ulaşmayı başardı.Bekar bugüne kadar Anadolu’nun birçok şehrini gezip belgesel tadında görüntüler çekerek kurguladı.Halil Bekar, Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi.



Bu konuda ‘Show me Turkey’ projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, “Bana Türkiye'yi Göster projesi yaklaşık olarak 1 yıldır var. Bu projede amacım Türkiye’yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek. Sonuçta kendimiz ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu yolda elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu proje dahilinde çeşitli illere gittik. Bu şekilde projeye başladım. Şehirleri tanıtırken en büyük kıstasım doğru zamanda doğru şehirde olmak. Daha az bilinen daha çok potansiyeli olan yerlere gitmeye de özen gösterdik. Önümüzdeki dönemde yapacağım çekimlerde muhtemelen bu yönde olacak. Favori bir yerim olduğunu söyleyemem çünkü o kadar yer var ki. Hepsinin güzelliği o kadar farklı ki. Nemrut’ta bir gün batımı ayrı Kapadokya’da bir gün doğumu çok farklı. Muğla’da denizin altında balıkları seyretmek apayrı, Trabzon’da denizin üzerinde balık tutmak çok ayrı. Hepsinin yeri çok ayrı. Onun için belli bir yer diyemem genel olarak çok güzel bir ülkeye sahibiz. Bu güzellikleri göz önüne çıkarmaya çalışıyorum. Amacım bu. Türkiye’yi gezip güzelliklerini göstermek uzun zamandır aklımdaydı. Bu projenin amacı sadece dünyadaki insanlara Türkiye’yi göstermek değil bu arada. Diğer bir özelliği ise kendi insanımıza da önce Türkiye’yi keşfetmemiz gerektiğini aşılamak. Çok güzel bir vatanımız var” diye konuştu.





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