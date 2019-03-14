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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' - Fatih Erkoç Konseri - İSTANBUL

'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' - Fatih Erkoç Konseri - İSTANBUL

"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - Fatih Erkoç Konseri - İSTANBUL - Tören öncesi Fatih Erkoç'un konseriİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Fatih Erkoç mini konser verdi.

Kadın İstihdamı Farkındalık Farkındalık Yaratma 

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