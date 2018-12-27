Türkiye ve Suriye'deki yaşamlarını resimlere yansıttılar - HATAY
- Hatay 'da "Ben Suriyeliyim Ben de İnsanım" temalı sergiden detaylar - İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'in sergiyi gezmesi - Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerin verilme - Proje Koordinatörü Hanefi Zorba'nın konuşmasıTürkiye ve Suriye'deki yaşamlarını resimlere yansıttılarHATAY (AA) - Hatay 'da "Ben Suriyeliyim Ben de İnsanım" projesi kapsamında il genelinde eğitim gören Suriyeli öğrenciler, Suriye ve Türkiye'deki yaşamı resimlere yansıttı.150 resim arasında dereceye giren resimler, İskenderun ilçesindeki İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde sergilendi.Proje Koordinatörü Hanefi Zorba, projedeki amaçlarının ırkçılığa karşı mücadele ve hoşgörüyü bütün dünyaya yaymak olduğunu söyledi.
Bu kapsamda Romanya ve Litvanya'da da sergi açacaklarını belirten Zorba, "Amacımız Hatay geneli Suriyeli çocuklar Suriye'de neler yaşadı? Türkiye onları nasıl karşıladı? Türkiye'de nasıl yaşıyorlar? Bunlarla ilgili bir resim çalışması yapalım, dedik. Gerçekleri çocukların gözünden ve ellerinden görelim dedik. Suriyeli öğrenciler Türkiye'yi resimlerinde çok güzel anlatmışlar. Ülkemizin ne kadar yardımsever bir ülke olduğunu çizilen resimlerle daha net gördük." diye konuştu. Yarışamaya merkez Antakta ilçesinden katılan ve birincilik ödülünü kazanan Ahmet Tağan, resimde Suriye'de yaşadıkları dramı anlattığını söyledi.
Kendilerine yardımcı oldukları için Türk halkına teşekkürlerini ileten Tağan, "Türkiye'ye geldiğimizden bu yana çok güzel günler gördük. Hem öğretmenlerim, hem de arkadaşlarım bize çok yardımcı oldular. Bundan dolayı Türkiye'yi çok seviyorum." dedi. Yarışmaya Reyhanlı ilçesinden katılan Sima Fayda da yarışmada ikinciliği kazandığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.