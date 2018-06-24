Türkiye sandık başında - MARDİN Haberi

- Hasta vatandaşın oy kullanmak üzere evinden ayrılması - Hasta Handan Mete'nin oy kullanması - Handan Mete'nin eşinin konuşması - Vatandaşları kendi özel aracıyla vatandaşları oy kullanmaya götüren Zeyni Çelik'in konuşması - 85 yaşındaki babasını oy kullanmak üzere okula getiren Şehmus Gümüş'ün konuşması - Yaşlı bir adan tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı sınıfa taşınmasıMARDİN (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için engeli vatandaşlar kendi imkânlarıyla sandık başına gitti. Mardin ’in Midyat ilçesinde Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve engelli yakını aracılığıyla seçmenler, sandık başına gitti.Duyarlı vatandaş Zeyni Çelik, tanıdık tanımadık yaklaşık 12 kişiyi kendi özel aracıyla engelli ve yaşlı vatandaşları sandık başına oy kullanmaları için getirdi.Çelik, AA Muhabirine, “seçim bitimine kadar Allah rızası için aracımla isteyen vatandaşları oy kullanmak için sandık başına kadar gördüreceğim. Ülkemizin birliği ve beraberliği için kendi imkanlarıma hiçbir şey beklemeden, bir katkım olsun diye akşama kadar hasta ve yaşlıları kendi aracımla taşıyacağım.“ dedi. Tekerlekli sandalye ile yürüme zorluğu çeken, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaş bir oy için sandık başına gitti. Batmandan ailesini alan Abdullah Akkurt isimli vatandaş oy için sandık başına geldi.Yatalak hasta olan ve yürüme engelli Handan Mete, “bir oy bir oy düşüncesiyle Halk Eğitim Merkezinde gelerek oy v erdim. Allah ülkemize zeval vermesisin.”Mehmet Beşir Uzuner ise, “hasta demeden bir oy bir oy dur diye görmemezlikten gelemezdik.”Şehmus Gümüş isimli bir vatandaş ise, 85 yaşındaki babasını oy kullanmak için babasını getirdiğini kaydetti. Arapça olarak konuşan Fatma Altun ise, “Allah ülkemize birlik beraberlik ve hayırlar versin. Ayaklarımdan rahatsızım oy kullanmak için sandık başına geldim.” Dedi.Bazı vatandaşlar yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalye ile birlikte oy kullanmak için ikinci kata kadar taşındılar.