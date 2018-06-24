Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - MARDİN Haberi

Türkiye sandık başında - MARDİN Haberi

- Hasta vatandaşın oy kullanmak üzere evinden ayrılması - Hasta Handan Mete'nin oy kullanması - Handan Mete'nin eşinin konuşması - Vatandaşları kendi özel aracıyla vatandaşları oy kullanmaya götüren Zeyni Çelik'in konuşması - 85 yaşındaki babasını oy kullanmak üzere okula getiren Şehmus Gümüş'ün konuşması - Yaşlı bir adan tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı sınıfa taşınmasıMARDİN (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için engeli vatandaşlar kendi imkânlarıyla sandık başına gitti. Mardin ’in Midyat ilçesinde Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve engelli yakını aracılığıyla seçmenler, sandık başına gitti.Duyarlı vatandaş Zeyni Çelik, tanıdık tanımadık yaklaşık 12 kişiyi kendi özel aracıyla engelli ve yaşlı vatandaşları sandık başına oy kullanmaları için getirdi.Çelik, AA Muhabirine, “seçim bitimine kadar Allah rızası için aracımla isteyen vatandaşları oy kullanmak için sandık başına kadar gördüreceğim. Ülkemizin birliği ve beraberliği için kendi imkanlarıma hiçbir şey beklemeden, bir katkım olsun diye akşama kadar hasta ve yaşlıları kendi aracımla taşıyacağım.“ dedi.
Tekerlekli sandalye ile yürüme zorluğu çeken, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaş bir oy için sandık başına gitti. Batmandan ailesini alan Abdullah Akkurt isimli vatandaş oy için sandık başına geldi.Yatalak hasta olan ve yürüme engelli Handan Mete, “bir oy bir oy düşüncesiyle Halk Eğitim Merkezinde gelerek oy v erdim. Allah ülkemize zeval vermesisin.”Mehmet Beşir Uzuner ise, “hasta demeden bir oy bir oy dur diye görmemezlikten gelemezdik.”Şehmus Gümüş isimli bir vatandaş ise, 85 yaşındaki babasını oy kullanmak için babasını getirdiğini kaydetti.
Arapça olarak konuşan Fatma Altun ise, “Allah ülkemize birlik beraberlik ve hayırlar versin. Ayaklarımdan rahatsızım oy kullanmak için sandık başına geldim.” Dedi.Bazı vatandaşlar yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalye ile birlikte oy kullanmak için ikinci kata kadar taşındılar.

Yürüme Engelli Talak Beraberlik Engelli Yakını Tekerlekli Sandalye 

İlgili Foto Galeriler
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Türk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da BağışladıTürk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da Bağışladı
Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili olduKars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Dev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede YapıyorDev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede Yapıyor
Drakula Trabzon'da Ortaya ÇıktıDrakula Trabzon'da Ortaya Çıktı
Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine GidiyorSuriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı