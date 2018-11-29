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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Türkiye'nin süper gücü varsa kültür süper gücüdür' - ANTALYA

'Türkiye'nin süper gücü varsa kültür süper gücüdür' - ANTALYA

"Türkiye'nin süper gücü varsa kültür süper gücüdür" - ANTALYA - Etkinlik afişi - Katılımcılar - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un konuşması - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun konuşması - Fotoğraf çekinilmesi "Türkiye'nin süper gücü varsa kültür süper gücüdür" - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu KAM'18 , "Ulusal Bilgi Politikası" ana temasıyla başladı - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun: - "Kültür artık bir yumuşak, hatta süper güç. Türkiye'nin bir süper gücü varsa bu kültür süper gücüdür"ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'18) başladı.
Antalya 'daki Turizm Merkezi Belek'te düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A.Haluk Dursun ve AA Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şaban Kızıldağ ile protokol üyeleri katıldı.
Kütüphane, müze ve arşiv yöneticileri için geçen yıllarda özel sektör tarafından düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda "Ulusal Bilgi Politikası" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, açılışta yaptığı konuşmada, bakanlık olarak sahanın içindekileri dinlemeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kültür endüstrisinin yeni bir kavram olduğuna değinen Dursun, "Buna ihtiyaç olduğu açık. Kültür sanat yönetimi önemli dallardan bir tanesidir." dedi.
Kültür ve sanatın önemini anlatan Dursun, şunları kaydetti:"Kültür, sanat yönetimi konusunu son derece önemsiyoruz. Çünkü kültür artık bir yumuşak hatta süper güç. Türkiye'nin bir süper gücü varsa bu kültür süper gücüdür. Bu süper gücünün keşfedilmesi, ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi, korunması, tanıtılması ve pazarlanması gerekiyor." Antalya 'yı herkesin turizmin merkezi olarak bildiğini aktaran Dursun, en çok kazı yapılan merkezin de Antalya olduğunu kaydetti.
Türk Destanı "Dede Korkut"un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildiğini belirten Dursun, daha önce de halk arasında kuş dili olarak belirtilen ıslık dilinin tescil edildiğini hatırlattı.Kültür, bilgi alanında yeni tohumları toprağa atmak gerektiğini vurgulayan Dursun, "Geleceğe taşımamız için artık toprağa yeni tohumlar atmamız ve o tohumların köklenmesini beklememiz gerekir." diye konuştu.
Dursun, çalışmanın çok önemli olduğu, bilginin, kültürün geleceğe taşınması noktasında herkese büyük iş düştüğünü kaydetti.
- "Bilgi, her türlü üretimin temel unsuru"Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, gelişmiş ülkelerin teknoloji ve ekonomide ileride olmasının bilgiye verdikleri önem ve bilgi politikalarına yaptıkları yatırımlardan kaynaklandığını söyledi.

Bilginin, her türlü üretimin en temel unsuru olduğuna dikkati çeken Turşucu, insanı merkeze alan yaklaşımdan hareketle bilgi politikalarının da bireyin, kurumların gereksinimlerini merkeze alması gerektiğini dile getirdi.Ulusal bilgi politikasının hem tek tek bireylerin hem de devletlerin geleceğinde önemli başlık olduğunu belirten Turşucu, şöyle konuştu:"Müze, kütüphane politikalarını yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ortadadır. Programda, ulusal bilgi politikaları başlığı tanzim edildi. Tarafların buluşması, istişarelerde bulunması ve sonucunda da çeşitli önerilerin ortaya çıkarılmasa önemlidir."

İletişim Kütüphane Süper Güç Özel Sektör Kuş Dili 

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