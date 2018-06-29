- Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın açıklaması - Avon proje - Drone ile detaylar Bolu , Türkiye'nin su sporları merkezi olacak - Bolu , "Büyüksu Su Sporları ve Rekreasyon Alanı Projesi" ile hem büyük bir yapay plaja kavuşacak hem de su sporlarına ev sahipliği yapacak - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz: - "İstimlak işini de çözdük. Şu an yapımla ilgili çalışmalar devam ediyor. Artık yapım aşamasındayız"BOLU (AA) - Bolu 'ya "Büyüksu Su Sporları ve Rekreasyon Alanı Projesi" kapsamında birçok su sporunun yapılabileceği kompleksin yapımı sürüyor. Bolu Belediyesi tarafından yapımına yaklaşık 5 yıl önce başlanan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan "Tabiatın Kalbi Bolu "da deniz özlemini giderecek ve kenti sahile kavuşturacak "Büyüksu Su Sporları ve Rekreasyon Alanı Projesi" için çalışmalar aralıksız devam ediyor.Olimpiyat ve Spor Kompleksi'nin 4. etabında yer alan proje, Bolu 'nun "Spor ve turizm şehri" olma hedefine önemli katkı sağlayacak.Yakın zamanda Bolu Belediye Başkanlığı ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arasında, il sınırları içindeki Orman Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan kamu arazilerinin proje kapsamında Bolu Belediyesi'ne devrini gerçekleştiren protokol imzalandı. Söz konusu protokolle Büyüksu Su Sporları ve Rekreasyon Alanı Projesi arazisinin Bolu Belediyesi'ne devri tamamlandı. Bolu Belediyesi'nin temizleme çalışmaları sonucu canlı yaşamına yeniden kavuşan 21 bin 660 metrekarelik Büyüksu Deresi, şehir ve suyu çağdaş bir çehrede yeniden buluşturacak. Bolu - Karacasu yolunda Büyüksu Deresi üzerine yapılacak ve kentte su sporları, kürek ve kano yarışlarının yapılmasına imkan sağlayacak proje kapsamında, plajında güneşlenebilecek ve yüzülebilecek bir sayfiye ve rekreasyon alanı oluşturulacak.Alanda sosyal tesisler ve amfi tiyatro da inşa edilecek. Derenin 1 kilometrelik kısmı, 100 metre genişliğine varan gölet haline getirilerek, deniz kumuyla doldurulacak. Göletteki suyun yüksekliği yaz aylarında lastik savak ile 2,5 metreye çıkarılacak, kış aylarında ise lastik savak indirilerek suyun dere üzerinde akması sağlanacak. Bolu , projeyle yapay plaja kavuşurken, yerli ve yabancı turistler "Tabiat’ın Kalbi"nde deniz keyfi yaşayabilecek.Proje kapsamında inşa edilecek termal otelin suyu da Karacasu üzerinden bölgeye getirilecek. - Uluslararası yat ve kano yarışları yapılabilecek Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu 'nun sporun her branşının yapıldığı bir kent olacağını söyledi.
Su sporlarının yapılacağı alanda uluslararası yat ve kano yarışlarının yapılabileceği bir pist de gerektiğine değinen Yılmaz, "Bunun için geniş ve uzun bir alana ihtiyaç var. Öyle bir mekanın ilk etapta istimlak edilmesi gerekti. Bu alandaki arazinin bir kısımı vatandaşın, bir kısmı da Orman Bakanlığı'nındı. Biz hem Orman Bakanlığı'ndan hem de bunların alımını bitirdik. Bir de Milli Emlak'a ait araziler vardı ve onu da takas ile çözdük. Yer konusunu çözdük." diye konuştu. Büyüksu'da çocukken yüzdüklerini balık tuttuklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:"Büyüksu'nun yatağı Devlet Su İşleri tarafından yapılmakta ve bitmek üzere. Ön seddesini biz yaptık. Gölet seddesini yaptık. Şişme ve inme bölümü de tamamlandı. İstimlak işini de çözdük. Şu an yapımla ilgili çalışmalar devam ediyor. Artık yapım aşamasındayız. Bu aşama sürekli olarak devam ediyor."Yılmaz, bölgeyle ilgili olarak termal otel çalışması da bulunduğunu, bunun tamamı için bir sürecin gerektiğini, bu yatırımın özel sektör tarafından yapılmasını istediklerini, aksi halde kendilerinin yapacağını, bununla ilgili projenin de başladığını belirtti. Oyun ve sosyal alanlarla ilgili tatbikat projesinin devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu arada profesyonel işletmecilerle de görüşmelerimiz devam etmekte. Onlardan gelecek önerilere göre de değişiklikler yapılabilir. Bu yıl altyapıyla ilgili tüm çalışmaları tamamlamış olacağız. Gelecek yıl inşaat alanına gireceğiz ve her şey bitmiş olacak. 2019 yılında proje şekillenmiş ve neticelenmiş olur." dedi.