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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - ERZURUM

Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - ERZURUM

- Türkiye'nin Otomobili'ne Doğu Anadolu'da ilgi - Tuncay Aktaş ile röportaj - Hamza Yılmaz ile röportaj - Mustafa Nuri Laloğlu ile röportajTürkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - Erzurum , Erzincan, Ağrı, Tunceli, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta STK temsilcileri ile vatandaşlar "Türkiye'nin Otomobili"ne hayran kaldıERZURUM (AA) - Bugün tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı. Erzurum 'da cağ kebabı ustası Tuncay Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobil atağına kalkmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Ülke olarak otomobil üretmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, "Allah daha güzellerini nasip etsin. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Yerli otomobili gelecekte almayı düşünüyorum. Elektrikli olması bizi daha da sevindirdi. Benzine muhtaç kalmaktansa elektrikli olması daha güzel." dedi.
- "Çekemeyenler çatlasın"Vatandaşlardan Hamza Yılmaz ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Otomobilimizi çekemeyenler çatlasın. Türkiye'de şu var, herkes lüks marka araçları önerir ama bizim aracımız daha güzel." ifadelerini kullandı.Taksici Mustafa Nuri Laloğlu da otomobilin Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, yerli ve milli otomobili ticari olarak kullanmak istediklerini dile getirdi.

Sivil Toplum Kuruluşu Muhabir Sivil Toplum Gesi 

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