Türkiye'nin güzelliklerini gökyüzünden keşfediyorlar - NEVŞEHİR İzle
- Uçakların Kapadokya Havalimanına gelişi - Gezginlerin Kapadokya'daki gezisi - Rallye Aero France Koordinatörü Jean Michel Collineau ile röportaj - Ekipteki Türk pilot Turgut Kulaçoğlu ile röportaj - Heyetin rehberi Levent Kınır ile röportajTürkiye'nin güzelliklerini gökyüzünden keşfediyorlar - Fransa'dan 18 amatör uçakla yola çıkan gezgin grubu, İstanbul'un ardından Kapadokya'ya ulaşarak bölgenin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti - Rallye Aero France Koordinatörü Jean Michel Collineau:"23 yıldır sürdürdüğümüz havacılık rallisi ile pilotların bulundukları yerden dışarıya seyahat etmelerini sağlıyoruz. Diğer ülkelerdeki pilot ve uçma meraklıları ile tanıştırıyoruz. Ülkelerin politik, ekonomik, çevresel gündem ve durumlarını takip etmek amacıyla seyahatler düzenliyoruz"NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Rallye Aero France Sportif Havacılık Rallisi kapsamında 18 uçakla Fransa'dan havalanan pilot ve beraberindekilerden oluşan 45 gezgin, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti.Fransa'nın Cuers kentinde bir araya geldikten sonra yolculuğa bağlayan ve aralarında çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'den de katılımın olduğu Cessna tipi 18 uçaktan oluşan ralli ekibi, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi.Üç gün İstanbul'da konaklayan ekip Kapadokya bölgesinin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görmek için Kapadokya Tuzköy Havalimanı'na iniş yaptı.Burada, havalimanı yetkililerince karşılanan gezginler, uçaklarını görevlilerin yardımıyla kendileri için ayrılan alana park etti. Daha sonra tur otobüsü ile Göreme beldesine geçen heyet, Paşabağı mevkisi ve Derbent vadisinde peribacaları arasında gezinti yaptı.Rallye Aero France Koordinatörü Jean Michel Collineau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995 yılından beri her yıl bir araya gelen pilotlarla farklı ülkelere seyahat düzenlediklerini, Türkiye'ye yönelik seyahatin ilk kez organize edildiğini belirtti. Havacılık rallisinin gönüllü gezginler ile gerçekleştirilen bir organizasyon olduğunu dile getiren Collineau, programın pilotların başka ülkelerdeki uçuş meraklıları ile tanışmasını sağlandığını kaydetti. Collineau, "23 yıldır sürdürdüğümüz havacılık rallisi ile pilotları bulundukları yerden dışarıya seyahat etmelerini sağlıyoruz. Diğer ülkelerdeki pilot ve uçma meraklıları ile tanıştırıyoruz. Ülkelerin politik, ekonomik, çevresel gündem ve durumlarını takip etmek amacıyla seyahatler düzenliyoruz." dedi. Güzergahın bu yıl Türkiye ve Gürcistan olarak belirlendiğini aktaran Collineau, İstanbul'u ve Kapadokya'yı ilk kez gördüğünü ve hayran kaldığını söyledi.
Collineau, "Bu yıl Türkiye ve Gürcistan ziyareti planladık. Bu organizasyonun Türkiye'ye ilk seyahati gerçeklemiş oldu. İstanbul ve Kapadokya çok güzel. Her ikisini de ilk kez gördüm. İstanbul'dan buraya kadar olan uçuşta da havadan tarımsal alanlar ve diğer yerler çok güzel görünüyor. Türkiye çok güzel bir ülke." diye konuştu. Türk pilot Turgut Kulaçoğlu da uçaklarıyla farklı ülkelere seyahat etmelerine imkan sağlayan organizasyonda yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Organizasyonun Türkiye ayağındaki ikinci durak olan Kapadokya’nın doğal yapısının kendilerini ve konukları etkilendiğini belirten Kulaçoğlu, "Konuklarımız Türkiye'de olmaktan büyük keyif alıyorlar. Gelmeden önce Türkiye'yi araştırmışlar, havadan görmek istedikleri iki yer vardı İstanbul boğazı ve Kapadokya. Gökyüzünden iki manzarayı da görme imkanları oldu, çok beğendiler. Daha önce fotoğraflarını gördükleri yerlerde geziyor olmaktan dolayı çok mutlular." ifadelerini kullandı.Heyetin Türkiye'deki gezisinde rehberlik görevini yürüten Levent Kınır da 18 Haziran'da başlayan yolculuğun Türkiye'nin ardından yapılacak Gürcistan seyahati ile devam edeceğini, ardından başlangıç noktasına dönüş için yola çıkılacağını aktardı.İki gün süreyle bölgedeki farklı turistik merkezleri ziyaret edecek konuklar, daha sonra Gürcistan'ın Batum şehrine ulaşmak üzere yeniden uçaklarıyla gökyüzüne yükselecek.