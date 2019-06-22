Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye’de okumak için sıraya girdiler - ADDİS ABABA

Türkiye’de okumak için sıraya girdiler - ADDİS ABABA

- YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı ile röportaj - Mülakatlara katılan öğrenci Mustafa Bati ile röportaj - Somali eyaletinden yaklaşık bin kilometre yol kat ederek burs mülakatına katılan Zekeriya Muhammed ile röportajADDİS ABABA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları programına Etiyopya'dan bin 500 öğrenci başvuru yaptı.Bu yıl dünyanın dört bir yanından yaklaşık 150 bin başvuruyla bu konuda rekora ulaşan Türkiye Bursları gelişmekte olan Afrika coğrafyasından da büyük ilgi topluyor.Türkiye’deki akademik hayatta edindiği tecrübe ve bilgi birikimini kendi ülkelerine taşımak isteyen Etiyopyalı gençler yaklaşık bir haftadır başkent Addis Ababa ’daki Türkiye Maarif Vakfı binasında mülakat heyecanı yaşıyor.Sosyal bilimlerden mühendisliği, ekonomiden güzel sanatlara çeşitli dallarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen gençlerin Türkiye’de okumayı tercih etmelerinin başında kaliteli bir eğitim alma, iki ülke arasındaki kültürel benzerlik ve geçmişten bugüne uzanan tarihi yakınlık geliyor.Burs mülakatlarına çağrıldığını öğrenerek başkente gelenler arasında yüzlerce kilometre yol kat edenler de yer alıyor. - Bu yıl 150 binle rekor kırıldıAA muhabirine açıklamada bulanan YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı, ülkede yaklaşık bir haftadır mülakatları sürdürdüklerine dikkati ederek, her yıl ortalama 70 - 80 öğrenciyi kabul ettiklerini söyledi.

İnternetten yapılan başvuruların talep sayısını önemli ölçüde artırdığını ifade eden Kazancı, dünya genelinde rekor sayıda, 150 bin başvuru yapıldığını hatırlattı.

Muhabir Yüksek Lisans Başkent Benzerlik İnter 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı