Türkiye'de 2018 yılında 116 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

-Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli'nin açıklamaları



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- Karbonmonoksit zehirlenmelerinde bilançonun üzücü olduğunu ifade eden Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 2018 yılında toplam 526 kişinin zehirlendiğini ve bunlardan da 116’sının hayatını kaybettiğini söyledi.



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, karbonmonoksit zehirlenmelerinde son durumu açıkladı.

Şube Başkanı Fikri Düşünceli, “Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine bir kez daha dikkat çekiyoruz. Yaşanan lodos ve yakma ve baca sistemlerindeki olumsuzluklar yüzünden 2018 yılının ilk döneminde toplam 393 kişi, ikinci döneminde ise 133 kişi olmak üzere 10 Aralık 2018 tarihine kadar toplam 526 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı, zehirlenenlerden 116'sı hayatını kaybetti” dedi.

Zehirlenme ve ölümün sebeplerinin mangaldan, sobadan, bacadan ya da şofbenden sızan karbonmonoksit gazı olduğunu ifade eden Düşünceli, "Her yıl benzer zehirlenme ve buna bağlı ölümlerin meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle Bursa'da şiddetli lodoslu havalarda, yüzlerce vatandaş hastanelere kaldırılıyor. Geçmiş yıllara da baktığımızda durum pek farklı değil. Zehirlenme ve ölümlerden pek de ders ve tedbir alınmadığını görmekteyiz. 2015 yılında 61 il, 171 farklı yerleşim yerinde meydana gelen bin 131 zehirlenme vak'asında, 354 hanedeki 193 kişi hayatını kaybetti. 2016 yılında 63 il, 158 farklı yerleşim yerinde meydana gelen bin 271 zehirlenme vakasında 296 hanedeki 163 kişi hayatını kaybetti. 2017 yılında ise 67 il, 162 farklı yerleşim yerinde meydana gelen bin 184 zehirlenme vak'asında 260 hanedeki 206 kişi hayatını kaybetti. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak her kış döneminde bacalı cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye, toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyor, bu konuda hazırladığımız broşürleri paylaşıma açıyoruz" diye konuştu.

Bu tür ölümlü ve acı olayların yaşanmaması için ilgili tüm kurum, kuruluşlar ile kamuoyunu dikkatli olmaya davet eden Düşünceli, "Karbonmonoksit kokusuz, renksiz, tatsız bir gazdır ve özellikle uykudayken fark edilmesi oldukça güçtür. Bu sebeple zehirlenme tehlikesine karşı vatandaşlarımızın tedbir alması büyük önem taşımaktadır. Soba, şofben, kombilerin yanlış kurulumu ve yakılması, baca temizliğinin yaptırılmaması, kalitesiz ve standartlara uygun olmayan yakıt kullanılması, soba-baca ve şofben-baca bağlantılarının yanlış yapılması, bacalar ile soba ve şofben cihazlarının standartlara uygun olmaması veya yanlış montajı sebebiyle özellikle sonbahar ve kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmeleri artmaktadır. Bu hususlara dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.



