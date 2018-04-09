Türkçe öğrenip üniversite hayallerine kavuştular - ŞANLIURFA İzle
- Harran Üniversitesi - Üniversitedeki sığınmacı öğrenciler - Suriyeli Abdulmelik Ali ile röportaj - Muhammed Kuma ile röportaj - HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile röportajTürkçe öğrenip üniversite hayallerine kavuştular - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak sığındıkları Türkiye'de Türkçe öğrenerek, girdikleri sınavda başarılı olan Suriyeli gençler, bu sayede yarım kalan üniversite eğitimlerini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor - Suriyeli Ali: - "Önce hiç kimseyi tanımıyordum. Şimdi Türk arkadaşlarım, Suriyeli arkadaşlarımdan daha çok oldu" - HRÜ Rektörü Prof. Dr. Taşaltın: - "Sığınmacılar genelde mühendislik, ziraat, biyoloji, ilahiyat bölümlerini tercih ediyorlar. Önümüzdeki yıl meslek yüksekokullarına da misafir öğrenci alacağız. Gelecek dönem 2 bin 300 civarında yeni öğrenci alacağız"ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak sığındıkları Türkiye'de Türkçe öğrenerek, girdikleri sınavda başarılı olan Suriyeli gençler, bu sayede yarım kalan üniversite eğitimlerini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yükseköğrenime devam edemeyen Suriyeli gençler, üniversite eğitimi alabilmek için Türkiye'nin sağladığı imkanlardan yararlanıyor.Sığınmacıların en yoğun yaşadığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa 'daki Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesinde açılan Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezinde Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan Suriyeli gençler, girdikleri sınavda da başarılı olmaları halinde üniversite hayallerini Türkiye'de gerçekleştirme imkanı buluyor.Üniversitelerin farklı bölümlerinde eğitimlerini sürdürmenin mutluluğunu yaşayan konuk öğrenciler, savaşın son bulmasıyla doğup büyüdükleri topraklara dönüp ülkelerine faydalı bireyler olmayı umut ediyor. - "Memleketimde gibi hissediyorum"Halep'ten 5 yıl önce gelen Abdulmelik Ali, AA muhabirine, Makine Mühendisliği Bölümünde okuduğunu söyledi.
Ailesini İstanbul'da bırakarak üniversite için Şanlıurfa 'ya geldiğini belirten Ali, "Şimdi ikinci döneme geldik. Şimdiye kadar hiçbir problemimiz yok. Babam motor ustası. Baba mesleği diye makine mühendisliğini tercih ettim. Bu mesleği o kadar çok seviyorum ki ailemi bırakıp buraya geldim." dedi. Ali, kente ilk geldiğinde hiç kimseyi tanımadığını ancak zamanla çok sayıda tanıdığı olduğunu ifade ederek, "Şimdi Türk arkadaşlarım, Suriyeli arkadaşlarımdan daha çok oldu. İlk başta tabii ki bayağı zorluk çektim, kimseyi tanımıyorum diye. Şanlıurfa 'da artık kendimi memleketimde gibi hissediyorum çünkü her şey Suriye'ye benzediği için fazla gurbetlik çekmiyorum." şeklinde konuştu. Muhammed Kuma da 3 yıl önce Halep'ten geldiğini söyledi.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde okuduğunu ifade eden Kuma, her geçen gün Türkçe yeni bir şeyler keşfettiğini söyledi.
Türkçe ana dili olmadığı için biraz zorlandığını aktaran Kuma, "Türkçe'yi daha yeni öğrendim. Birinci sınıfta okuyorum. 22 yaşındayım, ailem Mersin'de kalıyor. Ben bu üniversiteyi kazandığım için buraya taşındım. Dersler de şimdilik iyi gidiyor." dedi. - Suriyeli bin 500 öğrenci eğitim görüyorHRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın da üniversitede yaklaşık bin 500 civarında Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Sığınmacıların genelde mühendislik, ziraat, biyoloji, ilahiyat bölümlerini tercih ettiğini belirten Taşaltın, "Önümüzdeki yıl meslek yüksekokullarına da misafir öğrenci alacağız. Gelecek yıl 2 bin 300 civarında yeni öğrenci alacağız. Önce 6 aylık Türkçe kursu veriyoruz, yetmezse bu bir yılı da bulabiliyor." şeklinde konuştu. Suriyeli öğrencilerin uyum problemi çekmediğini vurgulayan Taşaltın, sığınmacılara eğitim konusunda ellerinden gelen desteği verdiklerini sözlerine ekledi.