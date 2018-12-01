Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türk ve Yunan koroları, İzmir'de sahne aldı

Türk ve Yunan koroları, İzmir'de sahne aldı

- Türk ve Yunan korolarının seslendirdiği eserlerden detaylar - Sahneden genel görüntü - İzleyicilerden genel görüntü - SESKEM Korosu Kurucu Başkanı İsmail Erkan ile röportajTürk ve Yunan koroları İzmir 'de sahne aldıİZMİR (AA) - Türk ve Yunan koroları, barış ve kardeşlik için İzmir 'de sahneye çıktı.Karşıyaka Sevda Erkan Sanat Kültür Eğitim Merkezi (SESKEM) Korosu ile Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki 4 derneğin katılımıyla oluşturulan koro, Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde "Batı Yakamızın Şarkıları" isimli konser verdi.İki bölümden oluşan konserde ilk olarak sahneye çıkan Yunan korosuna dansçılar eşlik etti.Konserin ikinci bölümünde de SESKEM Korosu, Türkçenin yanı sıra Yunanca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca eserler seslendirdi.İzleyenler, koro üyelerini uzun süre alkışladı.SESKEM Korosu Kurucu Başkanı İsmail Erkan, yaptığı konuşmada, etkinliğin geçen yıl Sakız Adası'nda gerçekleştirildiğini belirterek, adadaki derneklerle ilişkilerini sürdürdüklerini söyledi.

Görüşmeler sonrası etkinliği bu yıl İzmir 'de yaptıklarını belirten Erkan, "Konserin konsepti barış ve kardeşliğe dayalı, o mesajı vermek için etkinliği yapıyoruz. Yunanistan'dan gelen 4 kardeş derneğimiz var, biz de SESKEM Korosu olarak onları ağırlamaktan çok mutluyuz." diye konuştu.
Konseri Sakız Adası Belediye Başkanı Manolis Vournous da izledi.

İspanyolca İtalya İngilizce İtalyan Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Dev Kruvaziyer Costa Riviera Marmaris'teDev Kruvaziyer Costa Riviera Marmaris'te
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı