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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Türk ve Suriyeliler 'kardeşlik' maçında buluştu - ŞANLIURFA

Türk ve Suriyeliler 'kardeşlik' maçında buluştu - ŞANLIURFA

Türk ve Suriyeliler "kardeşlik" maçında buluştu - ŞANLIURFA - Turnuvanın final maçından genel ve detay görüntüler - Maçı izleyenlerden detay - Kupa ve madalya verilme töreninden genel ve detay görüntüler - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici'nin açıklamasıTürk ve Suriyeliler "kardeşlik" maçında buluştu - Şanlıurfa 'da Türk ve Suriyeli çocukların katılımıyla "kardeşlik" turnuvası düzenlendi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici: - "Suriyeli ve Türk çocukları halı sahada da bir araya getirdiğimiz için mutluyuz"ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, Türk ve Suriyeli çocukların aynı takımda mücadele ettiği "Kardeşlik" turnuvası düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ortaokul seviyesindeki Türk ve Suriyeli çocukların katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvada toplam 160 öğrenci ter döktü.Halil'ül Rahman Ortaokulu, Haliliye Endüstri Lisesi bahçesinde düzenlenen final maçında Şanlıurfa Ortaokulu'nu 7 - 5 yenerek şampiyon oldu.Turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar verildi.
- "Kardeşlik pekiştirildi"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, turnuva sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet olarak Suriyelilerin her türlü insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Turnuvanın sosyal uyum projeleri kapsamında düzenlendiğini belirten Bilici, "Türk ve Suriyeli öğrencilerin yanı sıra müdürlüğümüz bünyesindeki koruma altında bulunan çocuklar da maçlarda oynadı. Suriyeli ve Türk çocukları halı sahada da bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beraberlik Şampiyon Öğrenciler 

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