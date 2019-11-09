Türk ve dünya edebiyatı sanat eserlerine yansıtıldı - İSTANBUL Haberi
- Sergideki eserlerden detaylar - Sergi koordinatörü ve heykeltıraş Evren Erol ile röportaj - Çeşitli disiplinlerden sanatçıların Türk ve dünya edebiyatından şiir, öykü, roman ya da diğer özgün metinlerinden ilhamla üretttiği çağdaş resim, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan "Esin Keçisi" isimli karma sergi, 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nda yarın sona erecek - Sergi koordinatörü ve heykeltıraş Evren Erol: - "Victor Hugo'nun 'Sefiller' romanından yola çıkarak üretilmiş, Pablo Neruda'nın 'Bazı Hayvanlar' isimli şiirinden esinlenerek hazırlanmış eserler var. Aslında sergide yelpazemiz çok geniş. Bu anlamda Türk ve dünya edebiyatından roman, öykü, şiir ve alternatif metinlerden üzerinden işler gerçekleştirdik"İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Çeşitli disiplinlerden sanatçıların Türk ve dünya edebiyatından şiir, öykü, roman ya da diğer özgün metinlerinden ilhamla ürettiği çağdaş resim, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan "Esin Keçisi" isimli karma sergi, TÜYAP'ta sanatseverleri bekliyor.Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında bu yıl "Faust" temasıyla gerçekleştirilen "ARTİST 2019 / 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı", Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nın sanatçı projeleri kapsamında, Türkiye Yazar Dayanışma Derneği ve Galeri Mod iş birliği ile hazırlanan "Esin Keçisi" adlı sergide, 21 sanatçının yapıtları yer alıyor.Serginin koordinatörü aynı zamanda heykeltıraş Evren Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi sanatçılarının Türk ve dünya edebiyatının klasiklerinden ilham alarak eserlerini ürettiklerini söyledi.
- "Sergide yelpazemiz çok geniş"Erol, sergi aracılığıyla edebiyatla temel sanat disiplinlerini bir araya getirmek istediklerine işaret ederek, şunları anlattı:"Bu anlamda oluşturduğumuz diyaloğu paylaşmak üzerine kurduğumuz bir sergi diyebilirim. Orta kuşak bir sanatçı profilimiz var. Türk edebiyatında Edip Cansever'den İlhan Berk'in, Can Yücel'in şiirleri üzerinden çalışmalar yapan sanatçılarımız var.Nikolay Vasilyeviç Gogol'un 'Palto' eserinden esinlenerek yapılan bir heykel çalışması da sergide görülebilecek. Victor Hugo'nun 'Sefiller' romanından yola çıkarak üretilmiş, Pablo Neruda'nın 'Bazı Hayvanlar' isimli şiirinden esinlenerek hazırlanmış eserler var. Aslında sergide yelpazemiz çok geniş. Bu anlamda Türk ve dünya edebiyatından roman, öykü, şiir ve alternatif metinlerden üzerinden işler gerçekleştirdik." - "Bir kültürün yeniden filizlenmesi için adım attık"Erol, fuarın açıldığı ilk günden bu yana sergiyi ziyaret edenlerden olumlu tepkiler aldıklarını dile getirerek, "Genel olarak sanatçının kendi dünyasından üretmiş oldukları eserler dışında, ziyaretçilerin okuduğu bir edebiyat eserini, sanatçının gözüyle bambaşka bir görselle görmesi onlara keyif verdi diyebilirim." ifadelerini kullandı.Serginin fuar dışında 12 ve 28 Kasım tarihleri arasında Galeri Mod'ta da görülebileceğini söyleyen Erol, serginin çıkış noktasına dair şunları anlattı:"Bu yıl 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Adnan Özyalçıner ve kendisi 1950 kuşağının öykücülerinden. Fuarın açılışında ziyaretimize geldi ve ziyaret sırasında çok önemli bir konudan bahsetti. 1950'lilerde, 1960'larda tiyatrocular, öykücüler, şairler ve ressamlar ortak mekanlarda hep bir araya gelirlermiş ve çok keyifli sohbetler yaparlarmış. Bir dayanışma içerisindelermiş. Aslında bakarsanız bu bir kültür ve biz de bu anlamda bu kültürün yeniden filizlenmesi için bir adım attık."Sergide Erol'un yanı sıra Kerem Ağralı, Rafet Arslan, İlgen Arzık, Beyza Boynudelik, Senem Aküzüm, Uğur Çolak, Çağdaş Erçelik, Burçin Erdi, Yunus Emre Erdoğan, Buğra Erol, Nur Gürel, Tarkan Güveli, Başak Kademoğlu, Ayşecan Kurtay, Defter Kazıyıcılar Kooperatifi, Meliha Sözeri, Füruzan Şimşek, Şenay Ulusoy, Didem Ünlü ve Serkan Yüksel'in işleri yer alıyor. - Galeri ModProf. Dr. Reşat Başar tarafından 2015'te kişisel sanat atölyesi olarak kurulan Galeri Mod, 2016'da paylaşımcı ve katılımcı bir sanat üretimi anlayışı ve İstanbul 'un kültür ve sanat ortamına katkı sağlama amacıyla sanat mekanına dönüştü.Genç ve henüz çağdaş sanat piyasasında kendine yer bulamayan sanatçılara bir sanat mekanı alternatifi oluşturmayı hedefleyen Galeri Mod, çok yönlü ve disiplinlerarası bir anlayışla sergileme, performans, atölye, gösterim ve söyleşi gibi etkinliklere de yer veriyor.Aynı zamanda yerli ve yabancı sanatçıların bir araya gelip ortak üretimlerde bulunduğu galeri, yerli ve uluslararası iş birliklerine açık olarak, bugüne kadar birçok sergiye de ev sahipliği yaptı.
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