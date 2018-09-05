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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türk tasarımcıların eserleri Brüksel'de - BRÜKSEL

Türk tasarımcıların eserleri Brüksel'de - BRÜKSEL

- Türk tasarımcıların eserlerinden detaylar - Tasarımla yaşamı iyileştirme (Feed) sergisinin açılışı - AB Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi Violeta Bulc'un konuşması - Tasarımla yaşamı iyileştirme (Feed) sergisiTürk tasarımcıların eserleri Brüksel 'de - Brüksel 'de Türk tasarımcıların eserleri sergilenmeye başlandıBRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel 'de, Türk tasarımcıların eserleri sanatseverlerle buluştu." Brüksel Design September" etkinlikleri kapsamında, AB Daimi Temsilciliğinde Türk tasarımcıların çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı."Tasarımla yaşamı iyileştirme (Feed)" isimli serginin açılışında konuşan AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, "Tüm bu genç Türk tasarımcılar ve küratörler, bizim dikkatimizi gündelik hayatımıza ve etrafımızdaki şeylere odaklanmaya zorluyor." dedi.
Bulc, tasarımcıların kırsal alanlara daha fazla odaklanması gerektiğini belirterek, "Tasarım gerçekten çok önemli ve buna toplumumuzda uygun bir yer sağlama sorumluluğumuz var." diye konuştu.
Serginin açılışına, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile çok sayıda davetli katıldı.
Küratörlüğünü Bilgen Coşkun ve Dilek Öztürk'ün üstlendiği, Türk Hava Yollarının desteklediği sergi, "yereli küresele tercüme etme, mekanın yaratıcı kullanımı ve ileri dönüşüm" temaları etrafında şekilleniyor.Ömer Pekin ve Pınar Akkurt'un kavanoz kapaklarından kilim motifi, şişe açacağı, tasarım kutu ve süsleri gibi eserlerinin yer aldığı sergi 30 Eylül'e kadar açık kalacak.

Küratör Misyon Başkent 

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