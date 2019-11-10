Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu - ROMA Haberi
- Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz'un performanslarından detaylar ROMA (AA) - İtalya'nın Ravenna kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.
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