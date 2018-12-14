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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk opera sanatçısı Kosman Kırgızistan'da İtalyan eseri 'Toska'yı seslendirdi - BİŞKEK İzle

Türk opera sanatçısı Kosman Kırgızistan'da İtalyan eseri 'Toska'yı seslendirdi - BİŞKEK İzle

Türk opera sanatçısı Kosman Kırgızistan'da İtalyan eseri "Toska"yı seslendirdi - BİŞKEK - Giacomo Puccini'nin Toska operası - Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda eseri izlemeye gelen konuklar - Türk opera sanatçısı Umut Kosman'ın eseri seslendirmesi - Sanatçıların ve orkestranın seyirciyi selamlaması - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat'ın Kosman'ı tebrik etmesi - Türk opera sanatçısı Umut Kosman'ın konuşmasıTürk opera sanatçısı Kosman Kırgızistan'da İtalyan eseri "Toska"yı seslendirdiBİŞKEK (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin solist sanatçılarından Umut Kosman'ın da yer aldığı İtalyan eseri "Toska" operası, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'te seslendirildi.İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin eseri olan Toska operası, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nin katkısıyla Prima Vakfı organizasyonunda, Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Rusya Rostov Akademik Semfonik Orkestrası Sanat Yönetmeni Valentin Yurüpin'in koro şefliğini üstlendiği Toska operasında, Kırgızistan Devlet Akademik Orkestrası, Kırgızistan Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu Akademik Korosu ve Cumamudun Şeraliyev adlı Çocuk Müzik Okulu öğrencileri yer aldı.Toska operasının partilerini, Rusya Perm Kenti Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu solisti Larisa Kell (soprano), Özbekistan Halk Sanatçısı ve Özbekistan Büyük Tiyatrosu solisti Ramiz Usmanov (tenor) ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin solisti Umut Kosman (bariton) seslendirdi.Konserin organizatörü Viktoriya Yurtayeva, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlenen konserde gerçek ve kaliteli klasik müzik sevenleri bir arada görmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını vurguladı.Üç perdeden oluşan ve iki buçuk saat süren "Toska" operanın sonunda Türk, Kırgız, Özbek, ve Rus solistler, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat, konserin ardından kulise geçerek Türk operacı Kosman'ı tebrik etti."Toska dünyada en çok sahnelenen beş operadan birisidir"Kosman, "İtalyan Giacomo Puccini'nin baş yapıtlarından olan Toska, dünyada en çok sahnelenen beş operadan birisidir. Operada kötü karakteri oynayan Angelotti, bayan karakteri Toska'ya aşkını ifade ediyor ve ona ulaşmaya çalışıyor. Fakat Toska ressam Cavaradossi'ye aşktır. Bu ikisini birbirinden ayırmak için elinden geleni her şeyi yapıyor. Sonunda tam amacına ulaşacak iken, Toska'nın bıçağı tarafından bıçaklanarak ölüyor. Toska sonunda üzüntüye dayanamayarak kendisini aşağıya atıyor. Hepsi hikayenin sonunda ölüyorlar." dedi.

Başkent İtalya Klasik Müzik İtalyan Öğrenciler 

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