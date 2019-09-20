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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk modacı Özceyhan'dan Bulgaristan'da defile - SOFYA Haberi

Türk modacı Özceyhan'dan Bulgaristan'da defile - SOFYA Haberi

- Defileden detaylar - Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın röportajıSOFYA (AA) - Bulgaristan 'ın başkenti Sofya'da Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın tasarımları modaseverlerle buluştu.Sofya Moda Haftası kapsamında Türk tasarımcı Özceyhan, bir defile düzenledi.
Özceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya Moda Haftası gibi dünyanın dört yanından seçkin tasarımcıları bir araya getiren bir organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Tasarımlarında, Bulgaristan ve Türkiye'nin geçmişte ortak kullandığı bazı nakış ve desenlere yer verdiğini belirten Özceyhan, bu ortak değerlere çok önem verdiğini kaydetti.
Özceyhan, 200 yıllık Türk el sanatlarından esinlenerek hazırladığı koleksiyonla, özellikle Bulgar kadınlarının zevk ve tercihlerine hitap etmeyi amaçladığını söyledi.

Koleksiyonunda, Bulgar hükümetinin izniyle Bulgar madeni paraları da kullandığına dikkati çeken Özceyhan, "1070'lerden bu yana Türk nakışlarını moda dünyasına tanıtmaktan bahtiyarım. Türkiye'nin modada ulaştığı yer fevkalade iyidir. Bazı eksikler olabilir ama dizayn olarak çok iyi yerlere geldik." diye konuştu.
Defileyi, Türkiye'nin Sofya Büyükelçi Hasan Ulusoy, ünlü caz sanatçısı Yıldız İbrahimova'nın yanı sıra yabancı ülkelerin diplomatları ve modaseverler izledi.Özceyhan, geçen yıl da Sofya Moda Haftası'nda defile düzenlenmişti.

Diplomat Muhabir El Sanatları Başkent Hükümet 

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