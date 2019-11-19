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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Türk dizilerini izleyen Endonezyalıların Türkiye sevgisi artırıyor - CAKARTA Haberi

Türk dizilerini izleyen Endonezyalıların Türkiye sevgisi artırıyor - CAKARTA Haberi

- Muhammed Rahman'ın röportajı - Muhammed Rahman'ın Türk dizisi izlerken detayları - Lin Fatmawati'nin röportajı - Lin Fatmawati'nin Türk dizisi izlerken detaylarıULUSLARARASI KÖPRÜ KURAN TÜRK DİZİLERİ - Türk dizilerini izleyen Endonezyalıların Türkiye sevgisi artırıyor - Türk tarih dizilerini ilgiyle izleyen Muhammed Rahman: - "Türk tarih dizileri sayesinde Türk halkına karşı hayranlığım daha da arttı. İnşallah ileride çocuklarımın köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye'de eğitim almasını istiyorum" - UPN Veteran Cakarta Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lin Fatmawati: - "İslam ve Türk tarihinin konu edindiği Türk dizileri ilgimi çekiyor. Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi Türk dizileri Endonezya televizyonlarında yayınlanırsa, iki ülke halkının daha da yakınlaşacağına inanıyorum"CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Türk dizilerini izleyen Endonezyalıların, Türkiye'ye, Türk milletine ve Türkçeye ilgi ve sevgisi daha da artıyor.Endonezyalılar, AA muhabirine, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi çeşitli Türk dizilerini internetten takip ederek, bu diziler aracılığıyla artan Türkiye sevgisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türk tarih ve kültürünü konu edinen dizileri çok sevdiğini anlatan kamu çalışanı 43 yaşındaki Muhammed Rahman, özellikle de Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin hayranı olduğunu söyledi.

Rahman, Diriliş Ertuğrul'da dostluk, birlik ve beraberlik, kardeşlik ve bir dava uğruna mücadele etmenin öneminin vurgulanmasının bir Müslüman olarak kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.Türk tarih dizileriyle, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla da ilgili bilgilendiğini anlatan Rahman, Payitaht Abdülhamid dizisinde, Osmanlı'nın İslam'ı yüceltmek adına verdiği büyük çabayı ve uzak diyarlardaki Müslümanların derdini dert edinmesini yansıtan karelerin kendisini duygulandırdığını ifade etti.
Rahman, Türk tarih dizileri sayesinde Türk halkına karşı hayranlığının daha da arttığına ve Türkçe öğrenmek istediğine işaret ederek, ileride de çocuklarının köklü geçmişe sahip Türkiye'de eğitim almasını istediğini belirtti.
Muhammed Rahman, iki kardeş ülke olarak Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin artması ümidini dile getirdi. - "Diziler sayesinde olaylar kafamda daha net canlandı"UPN Veteran Cakarta Üniversitesi Öğretim Görevlisi 32 yaşındaki Lin Fatmawati de Türk tarihi, kültürü ve halkını çok sevdiğini anlatarak, "İzlediğim Türk tarih dizileri sayesinde Osmanlı'nın kuruluşu, tarihsel süreci ve olaylar kafamda daha net canlandı." dedi.
Halifelik makamını elinde bulundurmuş Osmanlı'nın tarihinin Müslümanlar için önemli olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Fatmawati, "İslam ve Türk tarihinin konu edindiği Türk dizileri ilgimi çekiyor. Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi Türk dizileri, Endonezya televizyonlarında yayımlanırsa, iki ülke halkının daha da yakınlaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Fatmawati, gerçek tarihiyle Osmanlı'nın konu edindiği Payitaht Abdülhamid gibi dizilerin de daha çok yapılmasını arzu ettiğini söyledi.

Televizyon Kamu Çalışanı Beraberlik İslam Muhabir 

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