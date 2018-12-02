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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Türk dizileri Faslıları ekrana bağlıyor - RABAT İzle

Türk dizileri Faslıları ekrana bağlıyor - RABAT İzle



: - Rabat kent merkesinden detaylar - Sanat araştırmacısı Cemal el - Verdi ile röportaj - Prodüksiyon şirketinde görevli Hazım Said ile röportaj - Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli İyza el - Umri ile röportaj - Fas hükümetine bağlı Kültür Kafeleri Ağı Başkanı Nureddin Akşani ile röportaj - Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörü Ahmed Şerak ile röportajRABAT (AA) - Meksika ve Mısır dizilerinin uzun yıllar devam eden egemenliğinin ardından son yıllarda, Türk dizileri, Arap izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.Türk dizileri, birçok Arap ülkesinde reytinglerde en üst sıralarda yer alıyor. Bu ülkelerden biri de Fas.Fas lehçesiyle dublaj yapılan Türk dizilerinin, ülkede farklı yaş grupları ve sosyal sınıflar tarafından ilgiyle takip edilmesinde, yapımların kalitesi ve konularının etkileyici olmasının yanı sıra Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin de etkisi olduğu belirtiliyor.

Hükümet Araştırmacı 

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