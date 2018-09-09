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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
'Turizmde 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldü' - MUĞLA İzle

'Turizmde 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldü' - MUĞLA İzle

"Turizmde 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldü" - MUĞLA - Türk Turizminde Dönüşüm Turizm 4.0 Zirvesi'nden - TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Batu Aksoy ile röportaj"Turizmde 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldü" - TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Batu Aksoy: - "Turizm'de 2016'da yaşanan algısal problemler geride kaldı. 2017'de hafif, 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldü" - "40 milyon turist oldukça güzel. Bu sayının önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 50 - 60 milyonlara hatta 100 milyonlara çıkması hiç imkansız değil"MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, 2016'da yaşanan algısal problemlerin geride kaldığı turizmde 2017'de hafif, 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldüğünü bildirdi.Aksoy, Bodrum'da düzenlenen, "Türk Turizminde Dönüşüm Turizm 4.0 Zirvesi"nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu yıl turizmin çok iyi gittiğini söyledi.

Turizmde oldukça artış olduğuna değinen Aksoy, bu yıl 40 milyon turist, 32 milyar dolar civarında da turizm geliri beklendiğini ifade etti.
Turist sayısı açısından çok güzel bir noktaya gelindiğine işaret eden Aksoy, şöyle devam etti:"40 milyon turist oldukça güzel. Bu sayının önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 50 - 60 milyonlara, hatta 100 milyonlara çıkması hiç imkansız değil. Burada takip etmemiz gereken şey, turist başı harcama. Bu harcamalar son birkaç senede 700 - 800 dolar seviyelerinden şu anda ne yazık ki 650 dolar seviyesinin altına düştü. Bizim Türkiye'de nitelikli turizmi artıracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu konuda yatırım yapılması gerekiyor. Bu konuda da ortamın hazırlanması gerekiyor. Turizm'de 2016'da yaşanan algısal problemler geride kaldı. 2017'de hafif, 2018'de muhteşem bir toparlanma görüldü.
" - "Türkiye tekrardan potansiyelini bulmak üzere"Aksoy, Türkiye'nin iyi bir çıkışa geçtiğine değinerek, özellikle lüks oteller, marinalar, kongre ve sağlık turizmi alanlarında yapılacak çok iş olduğunu, Türkiye'nin potansiyelinin bu şekilde çok artacağını düşündüğünü aktardı.Holding olarak 560 oda kapasiteli otel yatırımı yaptıkları İstanbul'un müthiş bir kongre turizmi potansiyeli barındırdığını vurgulayan Aksoy, kruvaziyerler açısından da çok ciddi potansiyel barındırdığını bildirdi.Aksoy, kaliteli arzın, kaliteli talebi getireceğini belirterek, şunları kaydetti:"Türkiye'ye yüksek gelir bırakan müşterilerden bahsediyorum. Her gelir grubu Türkiye'ye gelebilir, güzel vakit geçirebilir. Ama biz bu yüksek gelir grubunu da ne kadar Türkiye'ye ve özellikle marka şehirlere çekebilirsek, o zaman kişi başı gelir 650 - 700 dolarlardan bin dolar seviyesine, sonra da belki bin 500, 2 bin dolar seviyesine çıkabilir. O zaman gerçek katma değeri oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda turizmin ihracat gelirlerine oranı düşüyor. Bunu en hızlı şekilde artırabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye tekrardan potansiyelini bulmak üzere. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Turizm, Türkiye'nin adeta birçok problemine kısa ve orta vadede sıkıntılarına çözüm olabilecek bir sektördür. Geri dönüşü uzun olan yatırımlar gerektirir. Çok ciddi sermaye gerektirdiği yatırımlardır. Bunlara dikkat ederek yatırımların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."

Muhabir Milyar Dolar Sağlık Turizmi Nitelik Irak 

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