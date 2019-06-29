Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - MUĞLA

- Marmaris halk plajından detaylar - Uzunyalı sahili - Su sporları yapan turistlerTurizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - Muğla ve Antalya'da sıcaktan bunalan turistler plajlara akın ettiMUĞLA (AA) - Muğla ve Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler belediyenin halk plajı ile Uzunyalı ile İçmeler sahillerine akın etti. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi.Plajlarda yoğunluk yaşanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.Adrenalin sevenler su sporları ile denizin keyfini çıkardı.
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