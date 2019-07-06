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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turizm merkezlerinde yoğunluk - ANTALYA/MUĞLA Haberi

Turizm merkezlerinde yoğunluk - ANTALYA/MUĞLA Haberi

- Antalya Konyaaltı sahilinden görüntü - Detaylar - Muğla'nın Fethiye ilçesinden Ölüdeniz'den genel görüntü - Yamaç paraşütü yapanların görüntüsü - Denize girenlerden detayTurizm merkezlerinde yoğunluk - Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini çıkardıANTALYA/MUĞLA (AA) - Turizmin merkezlerinden Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 40, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem oranı ise yüzde 28 olarak ölçüldü.Sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi denizde yüzüp güneşlendi. Bazıları, su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzdü hem de parklardaki yerden püskürtülen sularla oynayarak eğlendi.Sıcak havanın etkili olduğu Gazipaşa ilçesinde de turistler bahçelerden çilek topladıktan sonra Kral Koyu'na geçerek denizde serinledi. Turkuaz rengiyle ünlü koyda doğal güzelliklerin keyfini çıkartan turistler de ilçedeki mavi turlarlar eşsiz koyları keşfediyor.Kral Koyu'nu beğendiğini söyleyen Litvanyalı Ugne Kemzüraıte, Gazipaşa'da denizin çok güzel olduğunu söyledi.

- MuğlaMuğla'da da yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte tatilciler serinlemek için sahillere akın etti.Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girerken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.Hava sıcaklığının 41, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ile İçmeler sahillerini doldurdu. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi, su sporları yaparak eğlendi.Cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken, su parklarında ve sahillerdeki işletmelerde yoğunluk yaşandı.Marmaris Körfezi'nde adrenalin sevenler deniz paraşütüyle uçtu ve jet - skiye bindi. - Bodrum ve FethiyeTatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların sakin olduğu görüldü.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki otellerin sahillerinde de yoğunluk gözlendi. Bazı tatilciler, yatlarla koylara açılarak serin sularda denize girmeyi tercih etti.Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Hava Sıcaklığı Su Sporları Yamaç Paraşütü Yabancı Turist Su Parkları 

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