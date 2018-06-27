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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Turistlerin yeni gözdesi uçak batığı - AYDIN

Turistlerin yeni gözdesi uçak batığı - AYDIN

- Dalışlardan detaylar - Kubilay Akgür ile röportaj - Malkolm Leigh ile röportajTuristlerin yeni gözdesi uçak batığı - İngiltere'den gelen Leigh ailesi, geçen yıl dalgıçlar tarafından bulunan, yaklaşık 30 yıl önce düştüğü tahmin edilen tek motorlu ve pervaneli uçak batığına dalış gerçekleştirdi - Dalış eğitmeni Kubilay Akgür: - "Tek motorlu bu batık uçağımız özellikle yabancı turistlerden çok fazla ilgi görmeye başladı" - İngiliz Malcolm Leigh: - "Mısır'da daldığımızda orada balık zenginliğinin oldukça fazla olduğunu gördük fakat Kuşadası Körfezi'ndeki çeşitliliğe sahip değildi"AYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yaklaşık 30 yıl önce düştüğü tahmin edilen tek motorlu ve pervaneli uçak batığı yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.İngiltere'den tatil için Kuşadası'nı tercih eden Malcolm ve Wandy Leigh çifti ile 3 çocuğu, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında dalgıçlar tarafından bulunan ve yaklaşık 30 yıl önce düştüğü tahmin edilen tek motorlu ve pervaneli uçak batığına dalış gerçekleştirdi.İngiliz aile, ilçedeki dalış eğitmeni Kubilay Akgür öncülüğünde gerçekleştirdikleri dalışta hem batık uçağı hem de su altındaki yaşamı fotoğrafladı.Akgür, yaptığı açıklamada, İngiliz ailenin, batık uçağa dalış yapmak için kendisiyle irtibat kurduğunu söyledi.

Kuşadası'ndaki dalış turizminin günden güne arttığını anlatan Akgür, "Tek motorlu bu batık uçağımız özellikle yabancı turistlerden çok fazla ilgi görmeye başladı.
Bizler de elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
Malcolm Leigh ise dalışın çok keyifli geçtiğini vurguladı.Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Leigh, "Ege'nin suyu çok berraktı. Dünyanın birçok bölgesinde dalışlar gerçekleştirdik. Mısır'da daldığımızda orada balık zenginliğinin oldukça fazla olduğunu gördük fakat Kuşadası Körfezi'ndeki çeşitliliğe sahip değildi." diye konuştu.
Leigh, Türk insanının misafirperverliği ve yardımsever oluşunu da çok sevdiklerini sözlerine ekledi.

İngiltere Dalış Turizmi Yabancı Turist Çağa Gesi 

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