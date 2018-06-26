Turistler 'Hitit hapishanesi'nde konaklayacak - ÇORUM İzle
Turistler "Hitit hapishanesi"nde konaklayacak - ÇORUM - Hattuşa animasyonu - Hitit Köyü inşaatından görüntüler - Kaymakam Turan Soğukoluk ile röportajTuristler "Hitit hapishanesi"nde konaklayacak - UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanına sahip Çorum 'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa'nın tanıtımı için yapılan Hitit Köyü'nün ziyaretçileri, 3 bin 500 yıl önceki günlük yaşantıya tanık olup, dönemin hapishanesini yansıtan odalarda konaklama fırsatı bulacak - Kaymakam Turan Soğukoluk: - "Turistler buraya geldiği zaman, Hititler nasıl ekmek pişirmiş, nasıl çömlek yapmışlar, nasıl demir dövmüşler, onları görecekler. Konaklamak istedikleri zaman da bir Hitit hapishanesi şeklindeki odada çok rahat şekilde otel hizmeti vereceğiz" - "Hitit Köyü Projesini hizmete sunduğumuz zaman buraya gelen turist sayısının 2 - 3 kat artmasını bekliyoruz"ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanına sahip Çorum 'un Boğazkale ilçesinde Hititlere 450 yıl başkentlik yapmış Hattuşa'nın tanıtımı için Hitit Köyü inşa ediliyor. Köye gelecek ziyaretçiler, 3 bin 500 yıl önce Hititlerin günlük yaşantısına tanık olup dönemin hapishanesine benzer odalarda konaklama fırsatı bulacak.Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çorum , Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor."Tarihi Milli Park" ilan edilen Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa, antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yer altı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında açığa çıkarılan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer alıyor.Ören yerindeki bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması dolayısıyla 28 Kasım 1986'da UNESCO'nun "Dünya Mirası Listesi"ne, bilinen en eski Hint - Avrupalı dili temsil eden çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında UNESCO'nun "Dünya Belleği Listesi"ne alınan Hattuşa'nın tanıtılması ve turist sayısının artırılması amacıyla Boğazkale Kaymakamlığı tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor. - Turizmin canlandırılması için "Hitit köyü" inşa ediliyorKaymakam Turan Soğukoluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin canlandırılması ve turist sayısının artırılması amacıyla ilçe merkezindeki 7 dönüm arazi üzerine kurdukları Hitit Köyü'nün tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Soğukoluk, Hitit Köyü'nde turistlerin konaklayacağı "Hitit hapishanesi" konseptindeki odaların da inşa edildiğini belirtti. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından da desteklenen yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık Hitit Köyü Projesi ile Hititlerin 3 bin 500 yıl önceki günlük yaşantısının canlandırılacağını vurgulayan Soğukoluk, "Hitit Köyü'nde, Hititlerin o dönemdeki yaşantısından kesitler sunmayı amaçlıyoruz. Nitekim inşaat çalışması bittiği zaman bu köyde Hitit dönemine ait taş, demir ve çömlek atölyeleri, kralın tahtının da bulunduğu kral odası, turistlerin rahatlıkla konaklayabileceği ve o dönemdeki atmosferi yaşayabileceği dinlenme alanları oluşturulacak. Üç adet hediyelik eşya dükkanları olacak. Mimarisi de Hititlere özgü bir mimarı olacak." diye konuştu. Türkiye genelinde son birkaç yıldır turist sayısında düşüş olduğuna ancak bu yıldan itibaren turist sayısının artmaya başladığını aktaran Soğukoluk, "Hitit Köyü Projesi'ni hizmete sunduğumuz zaman buraya gelen turist sayısının 2 - 3 kat artmasını bekliyoruz çünkü projeyi imzaladığımız andan itibaren burası uluslararası arenada dahi konuşulmaya başlandı. Hollanda'dan bu konuda bilgi almak isteyen akademisyenler oldu." değerlendirmesinde bulundu.Hititlerin, Anadolu'daki ilk kadim medeniyet olduğunu belirten Soğukoluk, şunları kaydetti:"Hattuşa da Anadolu'daki ilk kadim medeniyetin başkenti. Yaklaşık 450 yıl başkentlik yapmış. Buradaki arkeolojik alanlarda bulunan Kadeş Barış Antlaşması, dünya tarihinin bilinen ilk yazılı barış antlaşması olma özelliğini taşıyor. Başka ülkelerden buraya gelerek Hititlerin yaşantısını merak edenlere bir fırsat sunacağız. Turistler buraya geldiği zaman, Hititler nasıl ekmek pişirmiş, nasıl çömlek yapmışlar, nasıl demir dövmüşler, onları görecekler. Hitit kralının oturduğu taht nasıldı, ona vakıf olacaklar. Hitit mimarisini görecekler. Konaklamak istedikleri zaman da bir Hitit hapishanesi şeklindeki odada çok rahat şekilde otel hizmeti vereceğiz."Kaymakam Soğukoluk, tüm çabalarının Hattuşa'ya gelenlerin daha memnun ayrılmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, turizm alanında isim yapmış ve markalaşmış kişi, kurum ve müteşebbislerden, Hattuşa'nın yeniden turizm cazibe merkezi haline getirilmesi için destek beklediklerini sözlerine ekledi.