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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Turgut Altınok: 'Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz' - ANKARA

Turgut Altınok: 'Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz' - ANKARA

Turgut Altınok: "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz" - ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından bin 400 çocuğun sünnet edilmesi - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması - Çocukların sünnet edilmesi"Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz" - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. Sünnet düğünlerini de 4 Ağustos'ta büyük bir şölenle yapacağız"ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir ay içinde bin 400 çocuğun sünnetini yaptıracaklarını, sünnet düğününü ise 4 Ağustos'ta büyük bir şölen şeklinde gerçekleştireceklerini söyledi.

Keçiören Belediyesinin bir ay sürecek sünnet programı bugün Keçiören'de özel bir hastanede başladı.
Sünnet programı dolayısıyla çocukları ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Altınok, belediye başkanı, mimar, mühendis, doktor, hakim ve savcı olacak çocukların burada olduğuna işaret etti.Sünnet programı için şu ana kadar bin 400 çocuğun ailesinin başvuru yaptığını belirten Altınok, "Sünnet programımız için başvurularımız bitmedi. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını yapabilirler" dedi.
Sünnetlerin tamamlanmasının ardından 4 Ağustos'ta büyük bir sünnet düğününün yapılacağını belirten Altınok, "Bu sünnetlerin çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Altınok hastanede sünnet olan çocukların kirveliğini de yaptı ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hastane Belediye Başkanı Hatıra Fotoğrafı Sünnet Düğünü 

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