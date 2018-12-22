Tunus'ta Türk dizileri beğeniyle izleniyor - TUNUS İzle
- Başkent Tunus 'tan detaylar - Tunus lu izleyicilerden Sirin ile röportaj - Tunus lu sanat eleştirmeni Kemal eş - Şihavi ile röportaj - Üniversite öğrencisi Viam ile röportaj - Tunus lu yönetmen ve sanat eleştirmeni Et - Tayyib es - Suheyli ile röportajTUNUS (AA) - MERVA ES - SAHİLİ - Türk dizileri 10 yıldan beri Tunus luların zevklerine hitap ederek televizyon ekranlarına hakim olmaya devam ediyor. Tunus 'taki televizyon kanalları, aileler tarafından büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerini yayınlamak için birbiriyle yarışıyor. Tunus 'taki özel televizyon kanallarından Hannibal - TV 2008'de ilk kere Gümüş dizisini yayınlamasıyla birlikte Türk dizileri Tunus luların beğenisini kazanmaya başlamıştı.O zamandan itibaren "Kaybolan Yıllar", "Yasak Aşk" ve "Kara Sevda" gibi Türk dizileri artmaya ve Tunus luların önemli bir kesimi tarafından izlenmeye başlandı.Türk dizilerinin büyük başarısı sayesinde Tunus 'taki özel televizyon kanallarından Nessma Tv 2015'te Türk dizilerinin Tunus lehçesiyle dublajını yapmaya başladı. Kanalın ilk dublajını yaptığı dizi "Kader Oyunu" dizisi oldu. - Metin kalitesi ve görüntü estetiği Tunus lu sanat eleştirmeni Kemal eş - Şihavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus luların Türk dizilerine büyük ilgi göstermesinin, metin kalitesi, görüntü estetiği ve yüksek tekniklerden kaynaklandığını söyledi.
Türk dizilerinin, Türk toplumu ile Arap ve İslam toplumları arasındaki büyük benzerliği ortaya koyduğunu belirten Şihavi, Osmanlı döneminden beri Arapları Türklerle buluşturma fikrinin kültürel ve siyasi bağlantıların bulunduğuna işaret etti.Şihavi, söz konusu bağlantıların Tunus lu izleyici ile Türk dizileri arasında duygusal bir ilişkiye neden olduğunu aktardı.Türk dizilerinin Tunus lu izleyicileri günlük hayattan uzaklaştırıp güzel, harika ve mükemmel aşk hayali kurmasına neden olduğunu ifade eden Şihavi, dizilerin, çok sayıda Tunus luyu Türkiye'ye seyahate teşvik ettiğini dile getirdi. - Arap ülkelerinde dizi üretimi zayıf Tunus lu yönetmen ve sanat eleştirmeni Et - Tayyib es - Suheyli de Türk dizilerinin, görüntü estetiği, şahıslar, harika mekanları ve kullanılan tekniklerin gücü sayesinde Tunus luların beğenisini kazandığını belirtti. Tunus luların Türk dizilerine rağbet etmesinin Arap ülkelerinde dizi üretiminin zayıf olduğunu gösterdiğini ifade eden Suheyli, Tunus 'un, yönetmenleri ve senaryo yazarlarını desteklemediğini aktardı.Suheyli, yerel televizyon kanallarında kalitesiz eğlence programlarının artması üzerine halkın büyük çoğunluğunun televizyon izlemeyi bırakması sonucu ortaya çıkan boşluğu Türk dizilerinin doldurduğunu söyledi.
- Heyecan, komedi ve romantizm Tunus lu izleyicilerden Sirin, Türk dizilerini çok sevdiğini ve en çok Türk dizilerini izlediğini kaydetti. Üniversite öğrencisi Viam de Türk dizilerinin, gündelik hayatı unutup romantik bir atmosferde yaşamak ve fantastik aşk hikayeleri için bir çıkış noktası olduğunu söyledi.
Viam, Türk dizilerini, Tunus lehçesiyle dublajının yapılmasından sonra izlemeye başladığını aktardı.Kamuda memur olarak çalışan Merva ise "Türk dizileri yayınlanmaya başladıktan sonra Türk dizilerinin bağımlısı haline geldim." dedi.