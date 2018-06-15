Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tunus'ta Ramazan Bayramı kutlanıyor - TUNUS İzle

Tunus'ta Ramazan Bayramı kutlanıyor - TUNUS İzle



: - Tunus 'ta Müslümanların Zeytune Camisinde akın etmesi - Duaların edilmesi - Bayram namazının kılınması - Hutbeden detaylar - Tunus luların bayramlaşıTUNUS (AA) - Tunus 'ta Müslümanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için tarihi Zeytune Camisi'ne akın etti.Başkent Tunus 'taki Eski Şehir olarak adlandırılan tarihi bölgedeki Zeytune Camisi bayram namazı için Müslümanların adresi oldu. Tunus 'a özgü geleneksel Cellabe kıyafetlerini giyen Tunus lular, tarihi caminin avlusunu sabah saatlerinden itibaren doldurdu. Tunus lular, tekbirler eşliğinde namaz saatini bekledi.Namazın ardından, hutbede Ramazan Bayramı'nda küslerin barışması, sosyal bağların kuvvetlendirilmesi tavsiye edilirken, İslam ülkelerinin barış ve refahı için dua edildi.

İslam Bayram Namazı 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı