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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları - Cumhurbaşkanı Kays Said - KAYRAVAN Haberi

Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları - Cumhurbaşkanı Kays Said - KAYRAVAN Haberi



: - Kayravan'daki Ukbe bin Nafi Camii'nde düzenlenen Mevlid Kandili kutlamaları - Mevlit Kandili kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Kays Said'in Ukbe bin Nafi Camii önündeki konuşması Tunus 'ta ülke içi ve dışından yüzbinlerce kişi Kuzey Afrika'daki İslam'ın ilk mabedlerinden Ukbe bin Nafi Camii'ne Mevlit Kandili için akın etti.Mevlit Kandili Kutlamalarını Organize Cemiyeti'nin daveti üzerine Kayravan'a gelen Cumhurbaşkanı Kays Said, tarihi Ukbe bin Nafi Camii önünde yaptığı konuşmada, Mevlit Kandili kutlamalarının Tunus 'ta hüküm süren Hafsiler döneminden bu yana yapıldığına dikkati çekti.Said, "Kayravan ve Tunus 'taki bu anma töreni, tarihimizi hatırlamamız, Tunus ve Kayravan için yeni bir tarih öngörmemiz için düzenleniyor. Yine bu törenle İslam'ın gerçek değerlerini ve asil değerleri hatırlıyoruz. Allah'a iman ve tevhid inancındaki gerçek değerleri anımsadığımız gibi, hayattın tüm alanlarındaki yolumuzu da görüyoruz." dedi.
Ülkede uzun süredir yaşanan kimlik tartışmalarına ilişkin de Said, "Tarihin kesin belirlemiş olduğu kimlik konusunda marjinal tartışmaları terketmek zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Anma Töreni İslam 

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