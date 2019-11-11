Tunus'ta hurma hasadı başladı

: - Hurma ağaçlarından detaylar - Hurma hasadı yapılması - Hurmaların pazarda satılması - 80'den fazla ülkeye hurma ihracatı yapan Tunus'ta bu yılki rekoltenin 340 bin ton civarında olması bekleniyorTUZER (AA) - HADİ RADDAVİ - Dünya'nın önde gelen hurma üreticileri arasında yer alan Tunus'ta hasat süreci başladı. Tunus'ta 40 bin hektarlık arazide yaklaşık 5.4 milyon hurma ağacı bulunuyor. Nefzave ve el - Cerid bölgeleri Tunus'ta hurmanın yetiştirildiği en önemli iki bölgesi olarak biliniyor.Tunus'tan, Türkiye dahil 80’e yakın ülkeye hurma ihraç ediyor. Geçen yıl 289 bin ton olan Hurma rekoltesinin bu yıl 340 bin tona çıkması bekleniyor. - Geleneksel yöntemle toplanıyorTunus'ta birçok genç geçimini ağaçlara tırmanarak hurma toplamakla sağlıyor.Tunuslu Malik Hammadi AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri geçimini ağaca tırmanarak hurma toplamaktan sağladığını söyledi.
Hammadi, işlerinin sadece toplama olmadığını, aynı zamanda bir doktor gibi ağaçtaki hastalıkları da belirleyip tedavilerini yaptıklarını anlattı. - Üreticiler fiyatlardan mutlu değilTuzer ili Çiftçiler Birliğinden Arif Naci ise bu yıl rekoltenin arttığını ancak hurma fiyatlarının düştüğüne dikkati çekti.Girdi maliyetlerinin artmasına rağmen hurma fiyatlarının geçen yıla göre önemli düşüş kaydettiğini ifade eden Naci, geçen yıl kilogramı 4 dinara (1,4 dolar) satılan hurmanın bu yıl kilosu 2,5 dinardan (0,88 dolar) alıcı bulduğunu aktardı.Naci, hurma üreticilerinin hakkını koruyan profesyonel bir kurumun bulunmadığına değinerek, hurma üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmak için Tarım Bakanlığı ile temas kurduklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı.Tuzer Çiftçiler Birliğinin eski yetkililerinden Şükri ez - Zuveybi de devletin çiftçilere verdiği desteği son yıllarda bir hayli azalttığını belirterek, bunun da üreticiyi zor bir durumda bıraktığını söyledi.
Zuveybi, devletin çiftçilere daha fazla destek vermesi gerektiğini de vurguladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım