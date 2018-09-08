Tunus'ta Halveti Ayini Şerifi gecesi - TUNUS İzle

- Halveti Ayini Şerifi gösterisinden detay görüntüler - Halveti Ayini Şerifi'ni izleyen Tunus lular - Tunus Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Melih Yediyıldız ile röportajTUNUS (AA) - Tunus Yunus Emre Enstitüsü, mistik müzik organizasyonu Ruhaniyet Festivali'nde Halveti Ayini Şerifi'ni Tunus lularla buluşturdu.Başkent Tunus 'un sembolik kasabası Sidi Busaid Parkı'nda gerçekleştirilen Ruhaniyet Festivali'nde, Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonuyla Türkiye'den gelen Kültür Bakanlığı Türk Tarihi Musiki Topluluğu'ndan yirmi kişi Halveti Ayini Şerifi deneyimini Tunus lulara yaşattı.Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Sidi Busaid Belediye Başkanı Halil Şerif ve Ruhaniyet Festivali Başkanı Hişam Rüstum de izleyiciler arasında yer aldı.Halveti Ayini Şerifi'ni izleyen Tunus lular, "zikir, ilahi, salavat ve dua" dolu bir gece geçirdi.