Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tunceli’nin ilçelerinde kar etkili oldu... Pülümür'de okullar tatil edildi

Tunceli’nin ilçelerinde kar etkili oldu... Pülümür'de okullar tatil edildi

yolda çalışma yapan ekipler

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı Hayvan 

-Araçların geçmesi
-Kar yağan bölgeden görüntü
-Bir kişinin hayvanlarının kar üzerinde götürmesi
-Çiftçi Şükrü Deli ile röp.

( TUNCELİ )- Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesinde bugünde okullar tatil olurken, ulaşıma kapanan 49 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalara başladı- Bazı vatandaşlar, hayvanlarını kar altında meraya götürdü TUNCELİ

- Kar yağışı Tunceli’nin ilçeleri ve yüksek kesimde kalan köylerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesinde bugünde okullar tatil olurken, kapalı 49 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.Bazı vatandaşlar ise karda hayvanlarını meraya götürdü. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı dün akşam üzerinden itibaren Tunceli’de, Pülümür,Nazımiye, Ovacık ve Hozat ilçeleri ve köylerinde etkisini gösterdi. Gece yarısına kadar yağan kar nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün kar yağışının başlaması ile birlikte okulların bugünde tatil edildiği Pülümür’ün özellikle yüksek noktalarında kar kalınlığı 20 santimetreye kadara ulaştı. Araçlarıyla yola çıkanlar, kar nedeniyle dikkatli seyir etmek zorunda kaldı.Tunceli Valiliği İl Özel İdaresine bağlı ekiplerde geceden itibaren yollarda kar temizleme çalışmasına başladı.
Kar kartpostallık görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar hayvanlarını kar üzerinde götürmesi ayrı bir görsellik kattı.Hayvanlarını götüren Şükrü Deli, bu yıl karın 60 gün önce yağdığını, hayvanlarını meraya götürdüğünü söyledi.

(ET-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı