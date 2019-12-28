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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli'de toprak damlı evlerde yaşayanların karla mücadelesi İzle

Tunceli'de toprak damlı evlerde yaşayanların karla mücadelesi İzle

- Toprak evlerin damlarında kar atan vatandaşlar - Zeynep Güçlü ile röportaj - Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, toprak damlı evlerde yaşayan aileler zor günler geçiriyor - Vatandaşlardan Zeynep Güçlü: - "Çok kar yağdığında bir günümüz dam başında kar temizlemekle geçiyor. Bu sayede damın çökmesini engellemiş oluyoruz"TUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından toprak damlı evlerde yaşayan ailelerin kar küreme mesaisi başladı.
İlçede etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede, Kandolar ile Pulur mahallesi ve çevre köylerde yöresel mimariyle inşa edilen toprak damlı evlerde kalan vatandaşlar, yağışın etkili olduğu günlerde zor zamanlar geçiriyor.Toprak damın çökmesini önlemek amacıyla sürekli kar temizliği yapan vatandaşlar, evlerine su sızmaması için de yörede "loğ" olarak bilinen ve toprağı sıkıştırmaya yarayan 30 kilogramlık taş silindirleri kullanıyor.Vatandaşlardan Zeynep Güçlü, AA muhabirine, kar yağışının etkili olduğu zamanlarda zor ve yorucu bir mesai yaptığını söyledi.

Ovacık'ta yılın dört ayında kış yaşandığını belirten Güçlü, şöyle konuştu:"Kar yağdığı zaman evimizin damını temizlemek zorundayız. Yoksa eriyen kar, topraktan sızarak evin içine ulaşıyor ve eşyalara zarar veriyor. Kış mevsiminin güzelliği kadar zorluğu da var. Çok kar yağdığında bir günümüz dam başında kar temizlemekle geçiyor. Küreklerle saatlerce kar temizlediğimiz oluyor. Bu sayede evlerin damının çökmesini engellemiş oluyoruz."

Kar Temizleme Muhabir Kar Temizliği Yöresel Mimari Kar Yağışı 

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