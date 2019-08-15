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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tunceli'de su samuru görüntülendi

Tunceli'de su samuru görüntülendi

Çaydaki su samuru

Cep Telefonu 

-Samurun müzikle hareketleri
-Genel

( TUNCELİ )- Tunceli’de görüntülenen su samuru, müziğin sesiyle adeta dans etti TUNCELİ

- Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru görüntülendi. Su samurunun müzik eşliğinde ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Yaban hayatıyla bilinen Tunceli’de nadir görülen ve koruma altında bulunan su samuru, Munzur Çayı’nda görüntülendi. Çay kıyısında bir mekanda çalan müzik eşliğinde adeta dans eden su samuru dikkat çekti. Çayda bir süre yüzen su samuru daha sonra gözden kayboldu.O anları ise bir kişi cep telefonu ile kaydetti.
(ET-HİV-
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