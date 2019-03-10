Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi İzle

-Ormanlık alana doğru giden vaşak

-8. saniyeden sonra yer alan görüntüler 5 Mart'ta geçilen haberin arşiv görüntüleri



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan bir vaşak görüntülendi. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan bir vaşak yola çıktı.Ovacık İlçesi'ne yaptığı ziyaretten kent merkezine araçla dönen İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, vaşakı fark ederek cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden vaşak, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Doğa fotoğrafçıları Tuncelili İsmail Ateş ve Erzincanlı Ayhan Özdemir, geçtiğimiz aylarda Tunceli'de bir vaşakı yakından görüntülemeyi başarmıştı. (ET-HİV-

