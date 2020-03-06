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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Tunceli'de kış uykusundan uyanan boz ayısı yiyecek ararken görüntülendi

Tunceli'de kış uykusundan uyanan boz ayısı yiyecek ararken görüntülendi

Ayının gezintisi

Kayalı Ormanlı Amatör Kış Uykusu Hayvancılık 

-Ayının yiyecek araması
-Genel

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi. Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde kış uykusundan uyandığı değerlendirilen boz ayı ortaya çıktı. Bölgede hayvancılığın yanı sıra amatör doğa fotoğrafçılığı yapan Özgür Balcı, kış uykusundan yeni uyandığını düşündüğü boz ayıyı görüntüledi.Ormanlık ve kayalık alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü.Daha sonra ormanlık alana giren ayı, gözlerden kayboldu. Sürekli doğayla iç içe yaşadığını belirten Özgür Balcı, “Neredeyse 24 saat doğayı izliyorum. Ne olup bittiğini merak ediyorum. Hayvanları izleyip görüntülüyorum. Bu hayvanlarla birlikte bu güzelim doğayı paylaşıyoruz. O nedenle özellikle arıcılık, hayvancılıkla uğraşan ve çiftçilik yapan insanlar bazen bu hayvanlara zarar verebiliyorlar. Bunları yapmasınlar. Bu hayvanlara zarar vermeden alınacak önlemler bulsunlar” dedi.

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