- TABELA ÖNÜNDE TOPLU FOTOĞRAF

-ŞEHİTLERİN BAYRAKLARLA SÜSLENMİŞ FOTOĞRAFLARI

-FİDAN DİKME VE SULAMA İŞLEMLERİNDEN MUHTELİF GÖRÜNTÜLER

-ÇMYO MÜDÜRÜ DOÇ.DR.FAHRETTİN YÜKSEL AÇIKLAMA

-ÖĞR.GÖREVLİSİ FURKAN KARAHÜSEYİNOĞLU AÇIKLAMA

-ÖĞRENCİ SAHRA YERLİOĞLU AÇIKLAMA

-ÖĞRENCİ ESRA GÜNDÜZ AÇIKLAMA

-ÖĞRENCİ OZAN ÇİNBAŞ AÇIKLAMA



( TUNCELİ ) -Tunceli’de her şehide bir fidan- Munzur Üniversitesi öğrencileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Afrin'de şehit düşen 49 Mehmetçik için oluşturduğu "Zeytin Dalı Hatıra Ormanı"na fidan dikti TUNCELİ



- Munzur Üniversitesi öğrencileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Afrin'de şehit düşen 49 Mehmetçik için oluşturduğu "Zeytin Dalı Hatıra Ormanı"na fidan dikti. Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri ve öğrencileri "Zeytin Dalı Hatıra Ormanı" oluşturdu. Daha sonra öğrenciler, Afrin'in teröristlerden temizlenmesi sırasında şehit düşen 49 kahraman Mehmetçiğin fotoğrafları, zeytin dalı ve Türk bayraklarıyla süslenmiş isimlerinin bulunduğu çam fidanlarını dikti. Hatıra ormanını şehitlerin anısına yakışır şekilde oluşturduklarını ifade eden Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Fahrettin Yüksel, “Geçmişten bugüne kadar vatanımız, milletimiz ve devletimiz için toprağa düşmüş şehitlerimizin anısına bir hatıra ormanı yaptık. Öğrencilerimiz hem Afrin şehitlerine vefa, hem de ağaç ve yeşilin yaşatılması için fidan dikti. Hatıra ormanımızın ismini Zeytin Dalı Hatıra Ormanı koyduk ve tabelamızı astık. Bu ismi koyma düşüncesi öğrencilerimizden geldi. Bizde bu ismin anlamı dolayısıyla öğrencilerimizin bu düşüncesini gerçekleştirdik. Ağaçların ekimiyle birlikte bakımı konusunda da çok istekli öğrencilerimiz var. Ağaçlarımızın bakımını yine öğrencilerimiz sürdürecekler. Önümüzdeki yıl içerisinde Çemişgezek ilçemizin nüfusu kadar fidan dikimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz”dedi.

Zeytin Dalı’nın bir barış harekatı olduğunu dile getiren Öğretim Görevlisi Furkan Karahüseyinoğlu ise, “Biliyorsunuz Zeytin Dalı barışın simgesidir. Dünyada barışın simgesi olarak adlandırılmıştır. Biz dünyada nizamı sağlamak için tekrardan harekata geçen Türk ordusunun şehit olan neferleri için ağaç dikmenin gayreti içerisinde olduk”ifadelerini kullandı. Bu organizasyonu uzun zamandır planladıklarını ifade eden öğrencilerden Sahra Yerlioğlu ise , “Afrin harekatındaki canlarını vatan için feda eden 49 kahraman şehidimizin hatırası için fidan dikme çalışmamıza destek verenlere teşekkür ediyorum. Diktiğimiz bütün fidanlar şehitlerimize armağanımız olsun. Vatan bölünmez”diye konuştu.

Etkinliğin yurt genelinde yaygınlaşmasını istediğini belirten öğrencilerden Esra Gündüz'de, bu gün Afrin şehitleri için fidan diktiklerini aktardı. Daha sonra şehitler için dua edildi. (SA-HİV-

